新水國小百年校慶 魏明谷送350萬元賀禮

2018-04-04 18:37 中央社 彰化縣4日電



彰化縣長魏明谷。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影 分享 facebook 彰化縣埔鹽鄉新水國小今天舉辦百週年校慶，彰化縣長魏明谷出席祝賀並當場宣布，縣政府核定補助運動場跑道、綜合球場及周邊整修工程新台幣350萬元，作為百週年校慶賀禮。

新水國小舉行創校百週年校慶園遊會，規劃親子寫生、才藝晚會、天燈祈福、老照片與學校特色展、書法國畫現場揮毫等活動，魏明谷出席慶賀，並宣布核定補助新水國小運動場跑道、綜合球場及周邊整修工程補助款，獲師生鼓掌道謝。

魏明谷說，新水國小是一所優質學校，合唱團或運動方面都有好成績，學生能文能武，各項表現不輸市區學校，縣府近年補助新水國小1000多萬元補強老舊教室耐震能力等設備，再加碼350萬元給學校改善運動場域及跑道，祝新水國小100週年生日快樂。

新水國小校長陳讚誠表示，校園跑道去年因風災受損，且綜合球場常有積水情形，學生練習有困難，感謝魏明谷及縣政府關心及挹注經費，讓學生有更好環境；另外，學校配合校園種電政策，今年開始每年將獲得太陽能種電回饋金，可用在學校各項支出。

根據縣政府教育處資料，新水國小操場跑道使用逾10年，表層多處龜裂破損，影響學生及民眾運動安全，為改善體育教學環境，核定補助運動場跑道、綜合球場及周邊整修工程，新跑道完工後提供學生及居民優質運動場域。