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雨後魚塭就漂油 芳苑文蛤空漂產量損

2018-04-04 09:08聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

漁民伸手撈雨後魚塭中出現的漂浮物，油狀漂浮物黏稠且發出臭味。圖／漢寶村長鄭鵬豐提...
漁民伸手撈雨後魚塭中出現的漂浮物，油狀漂浮物黏稠且發出臭味。圖／漢寶村長鄭鵬豐提供
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彰化縣芳苑鄉有許多魚塭養殖文蛤，但近兩年漁民反映，只要一下雨，魚塭內的水面上就會漂浮著深色猶如油汙的泡沫物，並帶著臭味，過沒幾天文蛤就會逐漸死亡，造成文蛤產量下降，漁民生計也受到影響。昨天彰化縣環保局與彰化縣政府農業處人員前往現場採樣，欲查出汙染源。

彰化縣芳苑鄉漢寶村村長鄭鵬豐說，前天上午下了一陣雨，鄉內好幾處的養殖魚塭水面上又出現漂浮物，漁民懷疑是因為空氣汙染，降雨使得空氣中的懸浮物掉落至魚塭中，汙染了水源造成文蛤紛紛爬出土壤、浮出水面呈現「空漂」現象，文蛤肉從灰色變成黑色，一周後紛紛死亡。由於文蛤必須養殖近一年才能收獲，這種從天而降的「意外」讓漁民欲哭無淚。有的漁民忍痛將所有文蛤撈起，重新整理魚塭後再放新的苗，但只要一下雨，同樣的狀況又再發生，「有人一年重新放了好幾次，成本損失慘重」。

漢寶養殖協會總幹事許永坤說，過去芳苑鄉共有600公頃魚塭養殖文蛤，每年可生產3.3到3.5萬台斤文蛤，但因氣候變化、汙染，去年已經剩下不到1000台斤，產量大減也使得文蛤價格大飆漲，過去一台斤約30元，目前已經漲到每台斤88元以上甚至破百元。

彰化縣政府農業處副處長郭至善表示，文蛤近年來產量的確大減，最明顯的是105年時，全彰化縣文蛤產量從6915公噸瞬間降到1711公噸，「但原因為何還需探究」，表示可能影響的原因很多，但農業處只能從漁民的養殖過程中著手，而外來的污染則需要靠環保局調查，將汙染物送檢驗，找出汙染來源，才能真正幫漁民解決問題。

近年只要下雨，彰化縣芳苑鄉養殖文蛤的魚塭就會出現帶著臭味的油汙漂浮在水面上，造成...
近年只要下雨，彰化縣芳苑鄉養殖文蛤的魚塭就會出現帶著臭味的油汙漂浮在水面上，造成文蛤爬出土壤、浮出水面後死亡。圖／漢寶村長鄭鵬豐提供
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