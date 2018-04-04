雨後魚塭就漂油 芳苑文蛤空漂產量損
彰化縣芳苑鄉有許多魚塭養殖文蛤，但近兩年漁民反映，只要一下雨，魚塭內的水面上就會漂浮著深色猶如油汙的泡沫物，並帶著臭味，過沒幾天文蛤就會逐漸死亡，造成文蛤產量下降，漁民生計也受到影響。昨天彰化縣環保局與彰化縣政府農業處人員前往現場採樣，欲查出汙染源。
彰化縣芳苑鄉漢寶村村長鄭鵬豐說，前天上午下了一陣雨，鄉內好幾處的養殖魚塭水面上又出現漂浮物，漁民懷疑是因為空氣汙染，降雨使得空氣中的懸浮物掉落至魚塭中，汙染了水源造成文蛤紛紛爬出土壤、浮出水面呈現「空漂」現象，文蛤肉從灰色變成黑色，一周後紛紛死亡。由於文蛤必須養殖近一年才能收獲，這種從天而降的「意外」讓漁民欲哭無淚。有的漁民忍痛將所有文蛤撈起，重新整理魚塭後再放新的苗，但只要一下雨，同樣的狀況又再發生，「有人一年重新放了好幾次，成本損失慘重」。
漢寶養殖協會總幹事許永坤說，過去芳苑鄉共有600公頃魚塭養殖文蛤，每年可生產3.3到3.5萬台斤文蛤，但因氣候變化、汙染，去年已經剩下不到1000台斤，產量大減也使得文蛤價格大飆漲，過去一台斤約30元，目前已經漲到每台斤88元以上甚至破百元。
彰化縣政府農業處副處長郭至善表示，文蛤近年來產量的確大減，最明顯的是105年時，全彰化縣文蛤產量從6915公噸瞬間降到1711公噸，「但原因為何還需探究」，表示可能影響的原因很多，但農業處只能從漁民的養殖過程中著手，而外來的污染則需要靠環保局調查，將汙染物送檢驗，找出汙染來源，才能真正幫漁民解決問題。
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