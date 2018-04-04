雨後魚塭就漂油 芳苑文蛤空漂產量損

2018-04-04 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



漁民伸手撈雨後魚塭中出現的漂浮物，油狀漂浮物黏稠且發出臭味。圖／漢寶村長鄭鵬豐提供 分享 facebook 彰化縣芳苑鄉有許多魚塭養殖文蛤，但近兩年漁民反映，只要一下雨，魚塭內的水面上就會漂浮著深色猶如油汙的泡沫物，並帶著臭味，過沒幾天文蛤就會逐漸死亡，造成文蛤產量下降，漁民生計也受到影響。昨天彰化縣環保局與彰化縣政府農業處人員前往現場採樣，欲查出汙染源。

彰化縣芳苑鄉漢寶村村長鄭鵬豐說，前天上午下了一陣雨，鄉內好幾處的養殖魚塭水面上又出現漂浮物，漁民懷疑是因為空氣汙染，降雨使得空氣中的懸浮物掉落至魚塭中，汙染了水源造成文蛤紛紛爬出土壤、浮出水面呈現「空漂」現象，文蛤肉從灰色變成黑色，一周後紛紛死亡。由於文蛤必須養殖近一年才能收獲，這種從天而降的「意外」讓漁民欲哭無淚。有的漁民忍痛將所有文蛤撈起，重新整理魚塭後再放新的苗，但只要一下雨，同樣的狀況又再發生，「有人一年重新放了好幾次，成本損失慘重」。

漢寶養殖協會總幹事許永坤說，過去芳苑鄉共有600公頃魚塭養殖文蛤，每年可生產3.3到3.5萬台斤文蛤，但因氣候變化、汙染，去年已經剩下不到1000台斤，產量大減也使得文蛤價格大飆漲，過去一台斤約30元，目前已經漲到每台斤88元以上甚至破百元。