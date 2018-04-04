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清境限禁建解禁 民宿不得重新開發

2018-04-04 07:36聯合報 記者張家樂╱即時報導

清境地區限禁建鬆綁，違規民宿仍合法化。記者張家樂／攝影
清境地區限禁建鬆綁，違規民宿仍合法化。記者張家樂／攝影
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限建、禁建近6年的清境地區，5月將有條件解禁。南投縣副縣長陳正昇說，清境民宿開發，縣府將從嚴把關，如果現有違建擴建，即報即拆；更不容許破壞水土的大型開發案。

齊柏林的「看見台灣」空拍紀錄片，讓外界驚見清境地區的青翠山脈，多處過度開發。中央地質調查所鑽探發現，清境地區有六成位於地滑和地質敏感區。南投縣政府從101年5月16日停止核發建照，經3度展延，最近一次禁、限建5月15日到期。

南投縣政府建設處長李正偉說，清境限禁建近6年，有效遏止新違建出現。他表示，為避免清境地區違建惡化，縣府103年把鄉公所的農舍建照核發權收回，並組成聯合稽查小組，每個月定期清查，不符土地使用管制分區，除了處罰，新違建即報即拆。

這次清境地區限禁建解除，重點在「原鄉村區」可建築部分，主要是考慮居民住的需求；例如有50年歷史的博望新村，因為限禁建，房舍增修拿不到建築許可，年輕人返鄉或新婚後，沒房間可住，這部分縣府將予以開放。

至於違章民宿等建築，有機會利用解禁機會取得合法資格？李正偉說，目前有112家民宿業者列管，違法的部分，不許有新的增建，想申請合法，必須符合現有土地及建管法令，民宿業者想大規模開發，根本不可能。

清境違建民宿
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