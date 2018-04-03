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黃健豪：不吃不喝200年 才能和林佳龍當鄰居

2018-04-03 18:10聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市長林佳龍可能以7000多萬買下台中豪宅王「由聚大恆」，國民黨發言人、台中市北屯區市議員參選人黃健豪今天在臉書上表示，以林佳龍購買的價格約7168萬元來計算，社會新鮮人2萬8千元的月薪，想要與市長做鄰居，要不吃不喝200年才有辦法，既使是一般台中市民，也要不吃不喝180年才有辦法跟市長比鄰而居。　

黃健豪指出，林佳龍先前在財產申報中，多出了一筆土庫段的房屋與土地，依據媒體報導，幾乎可以確定就是緊臨台灣美術館的豪宅「由鉅大恆」。　

黃健豪說，「由鉅大恆」每坪單價高達64萬元，112坪總價約為7168萬元，加上申報的1.27億存款與市值1.44億的股票，夫婦總資產至少高達3億元，「最會拚經濟的市長林佳龍真是當仁不讓」。對比林佳龍市長，從租屋族轉變為豪宅主人花了13年，那一般台中市民想要跟市長一樣，從租屋族落腳台中，究竟要花幾年呢？　

黃健豪指出，根據勞動部107年1月最新調查資料顯示，台中市有三個最低：平均月薪 為33587元，為六都中最低；大學畢業的社會新鮮人平均薪資為28036元，為六都中最低；台中市民的住宅自有率 86.05%，更是全國最低。　

黃健豪說，既使不想跟最會拚經濟的市長比鄰而居，依據房仲業者統計，北屯區的平均房價也已經來到每坪20萬元 ，一般台中市民想要在北屯區購買一戶112坪的房子，也必須要不吃不喝57年。　

黃健豪說，林佳龍市長說買房子「住的溫暖、幸福最重要」，也曾有媒體報導，市長的新家是一座可以過濾PM2.5、阻絕空氣污染的建築。作為一個空污之都的市民，我們期望林佳龍在乾淨的住家中俯瞰台中市的時候，能夠突破霾害，看到在空氣污染中為生計奔波的台中市民，我們什麼時候才能住的溫暖幸福？

國民黨發言人、台中市北屯區市議員參選人黃健豪今天在臉書上表示，以林佳龍購買的價格...
國民黨發言人、台中市北屯區市議員參選人黃健豪今天在臉書上表示，以林佳龍購買的價格約7168萬元來計算，社會新鮮人2萬8千元的月薪，想要與市長做鄰居，要不吃不喝200年才有辦法。圖／黃健豪提供
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