親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

【整理包】清明連假各種優惠一次讓你知 最強攻略看這裡！

跨域守護石虎棲地 台中苗栗簽合作保育備忘錄

2018-04-03 14:55聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市政府繼制定石虎保育自治條例後，今日再進一步與苗栗縣政府簽訂「跨域石虎保育合作備忘錄」，未來將緊密合作共享研究調查資源，建構台中、苗栗間大安溪石虎遷徙的生態廊道，全面守護石虎生存環境。

台中市長林佳龍表示，這次台中市與苗栗縣共同簽署石虎保育合作備忘錄深具意義，代表市府繼制定「台中市石虎保育自治條例」後的具體行動，特別是透過區域治理方式實踐；石虎的棲地無法以縣市分界，苗栗縣也投入許多心力保育石虎，經由這次合作除交流共享經驗，也為石虎共創生存友善的棲地，並為人類與石虎帶來更好的共存環境。

林佳龍說，過去台灣的過度開發影響生態，現今結合石虎保育落實生態、生產與生活的永續發展，也相信人類的發展與石虎的保育可以達成雙贏；台中市今年將舉辦世界花卉博覽會，苗栗縣也將辦理中台灣農業博覽會，透過豐富活動結合石虎保育及一系列吉祥物的互動，喚起國人更加了解與支持石虎的保育。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣與台中市均有志一同希望石虎能生生不息，一直繁衍下去；石虎棲地遍及苗栗、台中、彰化與南投等地，盼透過保育作為提供良好棲息地，也盼合作簽署未來也能擴展至彰化與南投，帶領更多縣市共襄盛舉。

台中市農業局指出，石虎是台灣現存唯一原生貓科動物，估計總數不到500隻，目前石虎在台灣被發現的區域，僅存於中部地區中、苗、投、彰四縣市，其中又以苗栗縣現存數量最多。「台中市石虎保育自治條例」待市議會審議通過後即可公告實施，除將全面性落實石虎保育工作，也會擴大與苗栗縣政府的保育合作項目，達成棲地保育與穩定石虎族群的目標。

台中市政府繼制定石虎保育自治條例後，今日再進一步與苗栗縣政府簽訂「跨域石虎保育合...
台中市政府繼制定石虎保育自治條例後，今日再進一步與苗栗縣政府簽訂「跨域石虎保育合作備忘錄」。記者余采瀅／攝影
分享

石虎林佳龍徐耀昌
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

影／就業博覽會彰化登場 離岸風電廠月薪50K起跳

2018-04-03 12:25

飛天椅「飛」出意外 相關單位坦言管理有盲點

2018-04-03 09:10

鹿港修老屋補助升級 最高90萬

2018-04-02 23:31

台中肉市遷址環評說明會 選周一上班日被罵虛應故事

2018-04-02 23:27

台中幼教主任不當管教 解除主管職

2018-04-02 23:14

記取921 南投保留「照鏡台」

2018-04-02 23:06

台中外籍居民憂空汙：告訴朋友別來

2018-04-02 23:02

林佳龍：防空汙成典範 盧秀燕：市民自有公評

2018-04-02 23:01

2護理師泰國救人 林佳龍表揚

2018-04-02 16:00

肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:41

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13

石虎貼圖掀300萬下載 林佳龍：花博主角改石虎

2018-04-02 16:55

中市肉品市場遷場環評說明會 時地不佳

2018-04-02 12:59
看更多

熱門文章

六都與否差很大！ 屏東公務員年年有人請調「京城」

2018-04-02 19:30

金光閃閃拍賣會 金條等你開價A好康

2018-04-02 19:34

大巨蛋都審取消 柯文哲：已交代陳景峻把遠雄叫進來

2018-04-02 17:35

新竹港南變電所饋電跳脫 萬戶停電

2018-04-02 22:37

南部比照花蓮推住宿補貼 墾丁觀光業者：非常期待

2018-04-02 19:57

陳偉杰退出選舉 競選看板意外掀起「害羞」話題

2018-04-03 11:30

【整理包】免費優惠多！清明連假吃、玩、交通最強攻略

2018-04-03 13:34

魚丸湯、香腸、杯子蛋糕… 哪場馬拉松補給站這麼犯規？

2018-04-03 10:42

義美、卜蜂、日商紛紛進駐 雲縣府都靠這項秘密武器

2018-04-03 12:12

注意！那瑪夏螢火蟲漫天飛舞 每天4小時實施交管

2018-04-02 15:26

跟AIT處長聊政局？ 柯文哲：美國不會干涉台灣內政

2018-04-02 16:31

桃園綠捷機電標延宕 市府：4月底將有結論

2018-04-02 22:03

4嬤毅力驚人 2年半整理7噸半塑袋回收

2018-04-02 17:37

大巨蛋都審取消 遠雄：撤件未浪費行政資源

2018-04-02 21:31

與死神拔河搶時間 桃醫消防合作搶救4大重症生命

2018-04-02 19:37

暑假到桃市府打工 大專青年月領22K

2018-04-03 10:21

濃霧攪局金門上午班機全停飛 上千旅客受影響

2018-04-03 13:27

熱愛棒球的企業董座贊助 環球棒球隊授旗出征

2018-04-02 17:18

改善頭份、竹南工區道路 前瞻8千萬

2018-04-02 23:33

嘉縣獵蜥新規定抓母蜥才給錢 民怨暗夜難分辨

2018-04-02 16:59

掃墓又踏青 雲林推出5天「旅遊節」

2018-04-02 15:49

桃園農博綠建築 「好客食堂」客家美食平價消費

2018-04-03 09:18

醫生放下聽筒改拿樂器 陪病童歡度兒童節

2018-04-02 16:07

清明連假基隆市公車坐免驚 達人帶你玩東岸

2018-04-02 17:39

台東青年問政聯盟今成立 成員都具民進黨員身分

2018-04-02 15:32

石虎貼圖掀300萬下載 林佳龍：花博主角改石虎

2018-04-02 16:55

旗山農工如森林 300棵高大喬木用手機掃瞄就知身世

2018-04-03 08:18

振興國旅方案擴及南部四縣市 優惠內容未定

2018-04-02 22:29

新北市商業會簽證處 今遷新址

2018-04-02 21:35

不計代價增人力 恆基重啟夜間急診

2018-04-02 20:30

新竹兒藝節4月4日登場 遊玩攻略看這裡

2018-04-02 19:52

台66線接中山高平鎮系統南下匝道 4日起封閉72小時

2018-04-02 17:04

參加新北聯合婚禮 玩Cosplay還能抽鑽石

2018-04-02 15:47

空中跑道重啟 禁高跟鞋和貓狗

2018-04-03 02:10

搶先看！全台最大台南美術館即將完工 12月辦開館展

2018-04-03 13:09

桃園赤塗崎溪汙染溪魚死亡 查出林口一工廠汙染告發

2018-04-02 18:11

復育漁業資源 澎湖放流馬糞海膽苗

2018-04-02 22:44

國民黨新竹市議員提名 確定採22人額度

2018-04-03 12:32

花蓮地震災區傾斜大樓卻非紅黃單 住戶無奈只能繼續住

2018-04-02 16:05

2護理師泰國救人 林佳龍表揚

2018-04-02 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top