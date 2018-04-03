跨域守護石虎棲地 台中苗栗簽合作保育備忘錄

2018-04-03 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市政府繼制定石虎保育自治條例後，今日再進一步與苗栗縣政府簽訂「跨域石虎保育合作備忘錄」，未來將緊密合作共享研究調查資源，建構台中、苗栗間大安溪石虎遷徙的生態廊道，全面守護石虎生存環境。

台中市長林佳龍表示，這次台中市與苗栗縣共同簽署石虎保育合作備忘錄深具意義，代表市府繼制定「台中市石虎保育自治條例」後的具體行動，特別是透過區域治理方式實踐；石虎的棲地無法以縣市分界，苗栗縣也投入許多心力保育石虎，經由這次合作除交流共享經驗，也為石虎共創生存友善的棲地，並為人類與石虎帶來更好的共存環境。

林佳龍說，過去台灣的過度開發影響生態，現今結合石虎保育落實生態、生產與生活的永續發展，也相信人類的發展與石虎的保育可以達成雙贏；台中市今年將舉辦世界花卉博覽會，苗栗縣也將辦理中台灣農業博覽會，透過豐富活動結合石虎保育及一系列吉祥物的互動，喚起國人更加了解與支持石虎的保育。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣與台中市均有志一同希望石虎能生生不息，一直繁衍下去；石虎棲地遍及苗栗、台中、彰化與南投等地，盼透過保育作為提供良好棲息地，也盼合作簽署未來也能擴展至彰化與南投，帶領更多縣市共襄盛舉。