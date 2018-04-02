中台灣電影中心動土 磁吸電影人才集結台中

2018-04-02 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



「中台灣電影中心」今天正式開工動土，台中市政府與文化部合作打造台灣第一個結合國家漫畫博物館的電影中心，未來除有完善硬體設備，並將結合未來的內容產業及進行人才培育。市長林佳龍說，同步啟動蒐集典藏國家漫畫人才作品，相關內容與人才集結在水湳，台中成為台灣的影城目標的重要里程碑。

電影中心落成後除在硬體上滿足影視產業的放映及展演需求，將遴選民間營運團隊，提供藝術電影放映管道、商業運轉及休憩服務，工程預計109年底完工。

林佳龍指出，位在霧峰的中台灣影視基地今年會落成，已成為台灣最大拍片處，兩大一中的攝影棚。市府結合中台灣影視基地與中台灣電影中心，在所有建設上做好築巢引鳳的工作，且現有國家級的漫畫博物館一起合建，相信對於國家動畫、漫畫未來的典藏與人才群聚，將會帶來相當大的磁吸效應，也感謝多位民代的共同支持。

金馬獎最佳新導演黃信堯表示，他一直覺得台中在影視發展部分深具優勢，無論是地理、天氣都非常適合電影相關產業發展，非常期待中台灣電影中心的落成啟用。

新聞局長卓冠廷表示，台中市政府自104年起積極爭取與文化部「國家漫畫博物館」計畫合作，106年8月行政院審議通過計畫的規劃方向，同年10月28日市府與文化部簽訂合作備忘錄，並於同年11月3日行政院正式核定「國家漫畫博物館」計畫，總計畫經費計11.5億元。