親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

交部推住宿補貼南部比照花蓮 墾丁觀光業者：非常期待

中台灣電影中心動土 磁吸電影人才集結台中

2018-04-02 19:56聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

「中台灣電影中心」今天正式開工動土，台中市政府與文化部合作打造台灣第一個結合國家漫畫博物館的電影中心，未來除有完善硬體設備，並將結合未來的內容產業及進行人才培育。市長林佳龍說，同步啟動蒐集典藏國家漫畫人才作品，相關內容與人才集結在水湳，台中成為台灣的影城目標的重要里程碑。

電影中心落成後除在硬體上滿足影視產業的放映及展演需求，將遴選民間營運團隊，提供藝術電影放映管道、商業運轉及休憩服務，工程預計109年底完工。

林佳龍指出，位在霧峰的中台灣影視基地今年會落成，已成為台灣最大拍片處，兩大一中的攝影棚。市府結合中台灣影視基地與中台灣電影中心，在所有建設上做好築巢引鳳的工作，且現有國家級的漫畫博物館一起合建，相信對於國家動畫、漫畫未來的典藏與人才群聚，將會帶來相當大的磁吸效應，也感謝多位民代的共同支持。

金馬獎最佳新導演黃信堯表示，他一直覺得台中在影視發展部分深具優勢，無論是地理、天氣都非常適合電影相關產業發展，非常期待中台灣電影中心的落成啟用。

新聞局長卓冠廷表示，台中市政府自104年起積極爭取與文化部「國家漫畫博物館」計畫合作，106年8月行政院審議通過計畫的規劃方向，同年10月28日市府與文化部簽訂合作備忘錄，並於同年11月3日行政院正式核定「國家漫畫博物館」計畫，總計畫經費計11.5億元。

卓冠廷強調，為確保電影中心的營運能量，市府打造專業的複合式電影中心，並強化藝術電影的發展基礎，新聞局將循促參法辦理OT招商作業，期能引進專業營運廠商，提供市民和往來遊客最專業且優質的服務。

中台灣電影中心動土，109年底完工。圖／台中市新聞局提供
中台灣電影中心動土，109年底完工。圖／台中市新聞局提供
分享

電影博物館
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

2護理師泰國救人 林佳龍表揚

2018-04-02 16:00

中市肉品市場遷場環評說明會 時地不佳

2018-04-02 12:59

肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:41

鹿港修「十宜樓」 爭取中央經費

2018-04-01 23:57

國家藝術村沒蓋成 民間藝起來

2018-04-01 23:42

感恩獎學金創辦人 新住民招待家鄉菜

2018-04-01 23:37

星期評論／林佳龍買豪宅 何不大方公開？

2018-04-01 23:33

林佳龍置產 學者建議：可考慮這些地方

2018-04-01 18:31

酒氣財氣如過往雲煙 霸氣老闆樂當環保志工

2018-04-01 13:56

台中市府解雇花博約聘人員 法院判違法要給資遣費

2018-04-01 12:59

買國美館前7千萬豪宅 林佳龍：住的溫暖、幸福最重要

2018-04-01 12:09

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

大巨蛋都審取消 柯文哲：已交代陳景峻把遠雄叫進來

2018-04-02 17:35

星期評論／林佳龍買豪宅 何不大方公開？

2018-04-01 23:33

基隆東岸商場頂樓跑道重開放 使用規範落落長

2018-04-02 10:36

鳳山青年夜市搬家 輕軌站旁6日開張

2018-04-02 09:03

高雄夜市物換星移 同質性高是最大殺手

2018-04-02 08:28

兒童節親子遊！新竹縣20組大型氣墊免費玩

2018-04-02 14:07

東港鎮海公園800人淨灘 發現對岸漂來的垃圾

2018-04-02 12:10

跟AIT處長聊政局？ 柯文哲：美國不會干涉台灣內政

2018-04-02 16:31

記者轉行開蔬食餐廳 成為綠色飲食推手

2018-04-02 07:43

六都與否差很大！ 屏東公務員年年有人請調「京城」

2018-04-02 19:30

尬墾丁春吶？烏魚祭音樂祭清明節東石漁人碼頭登場

2018-04-02 11:14

「鯰魚」李得全 讓地政局動起來

2018-04-02 00:39

肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:41

南部比照花蓮推住宿補貼 墾丁觀光業者：非常期待

2018-04-02 19:57

遠雄撤大巨蛋都審案 北市取消3日會議

2018-04-02 14:51

輪椅族遊台灣 無障礙設施不便掃興

2018-04-01 23:03

4嬤毅力驚人 2年半整理7噸半塑袋回收

2018-04-02 17:37

15歲琥珀女孩半夜要為媽媽換尿布 心願是陪她長大

2018-04-02 10:03

新莊國際創新園區動土 可創5千工作機會

2018-04-02 12:37

注意！那瑪夏螢火蟲漫天飛舞 每天4小時實施交管

2018-04-02 15:26

嘉縣獵蜥新規定抓母蜥才給錢 民怨暗夜難分辨

2018-04-02 16:59

嘉中朱威丞稱霸音樂賽 笛簫雙料冠軍

2018-04-02 12:02

舊嘉義市所荒廢近20年 活化集思廣益

2018-04-02 00:21

石虎貼圖掀300萬下載 林佳龍：花博主角改石虎

2018-04-02 16:55

台東青年問政聯盟今成立 成員都具民進黨員身分

2018-04-02 15:32

參加新北聯合婚禮 玩Cosplay還能抽鑽石

2018-04-02 15:47

24位新住民媽媽 拚當語文老師

2018-04-02 00:21

200間雲端商辦大樓、凱悅嘉軒酒店 新莊副都心內動土

2018-04-02 11:32

摘梅釀梅DIY 梅玩梅瞭

2018-04-02 00:28

你我都賣一樣！高雄夜市同質性太高 難撐下去…

2018-04-02 14:24

台66線接中山高平鎮系統南下匝道 4日起封閉72小時

2018-04-02 17:04

台北城南有意思 一連玩8天

2018-04-02 00:22

颱風就斷電 雲林樟湖國中小可以太陽能發電了

2018-04-02 00:21

中市肉品市場遷場環評說明會 時地不佳

2018-04-02 12:59

華榮市場遭鑑定海砂屋 北市府今開拆

2018-04-02 14:06

北市華榮市場動工拆除改建 場外居民抗議

2018-04-02 13:21

新北三重7公尺滑梯啟用 大小朋友排隊溜

2018-04-02 00:13

新北三峽成福國小100歲 鄉里齊歡慶

2018-04-01 23:56

沒被看見的原住民 「都市原住民」

2018-04-02 09:19

鹿港修「十宜樓」 爭取中央經費

2018-04-01 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top