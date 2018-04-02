中市肉品市場遷場環評說明會 時地不佳

2018-04-02 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市議員吳瓊華上午針對市府9日將舉辦的「台中肉品市場遷場計畫環境影響說明書」公開說明會，批評是惡劣黑箱作業、欺騙百姓，藐視烏日鄉親的權益，當天上午10時將率鄉親赴市政府抗議不公。

經發局主任秘書蔡珍珍說，遷建說明會早已辦過，這次辦的是環評的說明會，若是沒有這個程序，環評監測資料就無法送交環評審查，但去年在封閉環境舉辦，舞台一下就被佔了，因此流會，程序已被耽誤了數月，所以此次才選在戶外舉辦。

她說，時間和地點不會改變，但會進一步向吳議員以及地方人士溝通。

吳瓊華說，市府每次的說明會不是利用午休，就是上班時間，根本沒有充分的時間讓鄉親參與並表達，但市府對自己的重要政策說明會，都利用假日時間來地方做完整的說明，是市府是為了補上他們先斬後奏所欠缺的程序，用這種手段來地方自己開說明會？

她批評，9日下午1至2 時是連續假期後，日正當中又是上班日，說明會要請誰來聽？地點選在開發基地處荒蕪一片，實在不當，而且討論時間僅半小時，沒有安排鄉親充分表達意見的時間。