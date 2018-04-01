鹿港十宜樓文人風花雪月處 文化局爭取修繕

2018-04-01 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮九曲巷內的歷史建築十宜樓是鹿港早期八大景之一，可說是鹿港風華時代的代表作，彰化縣文化局長陳文彬表示，希望今年能爭取到文化部的經費，進行修復工程，重新找回鹿港的雅文化。

鹿港全盛時期重要郊商領袖「慶昌號」所屬的十宜樓是當時商界人士、文人雅士集會的場所，文人雅士經常在十宜樓品茗、吟詩，所謂十宜就是「宜琴、宜棋、宜詩、宜酒、宜畫、宜花、宜月、宜博、宜煙、宜茶」。

陳文彬說，政府要推動鹿港國家風景區，而遊客想體驗的就是鹿港古早的氣味，可以讓遊客感受到鹿港的雅文化，不論是在十宜樓下棋、聽南管都能深刻體驗鹿港風情。

文化部編列十宜樓修復規劃經費，最近並進行期末報告說明會，包括陳文彬、十宜樓所有權人陳澤昭及莊研育等人均出席參與討論。

陳文彬說，早在六十年代就已經發起要好好保存十宜樓，但至今才見曙光，目前十宜樓有漏水、牆面剝落、木構造被白蟻侵蝕、最有名的跑馬廊也有風化情況。

鹿港十宜樓是在民國90年登錄中山路149號為歷史建物，民國105年再擴大登錄範圍加上中山路147號，是鹿港傳統長條街屋，目前基本空間仍維持清末格局，還有外分內合的共同壁、銃樓的設置，銃樓有孔洞可讓槍伸出，是鹿港早期富商所設的防禦設施。