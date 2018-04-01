林佳龍置產 學者建議：可考慮這些地方

2018-04-01 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長林佳龍在國美館前置產，林全家在台中租屋10多年，新居因為財產申報而曝光，地段、房價掀起討論；中原大學景觀系助理教授連振佑說，如果市長買在舊市區或社會住宅旁，就能彰顯不同的價值觀。

林佳龍的新家位於國美館前社區，該社區實價登錄每坪63萬元，建物坪數約112坪，位於中高樓層；他強調購屋置產是太太的決定，長期住在西區習慣了，生活機能也很好，感謝大家祝福。

連振佑說，林佳龍市長買房子，這是他們家庭的重要時刻，買什麼房子、買在哪裡都應該尊重；不過市長的行為會被公眾討論，對房子的選擇會彰顯某些價值觀。

他強調，如果市長在台中中區置產，有提振舊市區的效果；如果市長買間舊房子整修，也能帶動對老房子的修復、再利用與重視。

台中規劃興建上萬戶社會住宅，連振佑說，如果市長在社會住宅基地旁置產，若規劃有混居的社會住宅，可以直接住在裡面，就更有示範作用。

不少建築、都計學者則說，政治人物買的房子屬於門禁型社區（Gate Community），出於維安、隱私等需求，並不讓人意外，現代人買房子也都屬此類型，只是等級有差別。