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用畫筆說故事 心智障礙者圓辦展夢

2018-04-01 18:01中央社 南投縣1日電

用畫筆描繪出的日常生活、一指一指捏出的陶藝，這些作品或許不是那麼精美，但都是世外田園工作坊心智障礙者的真情故事，展覽今天在集集鎮文化服務所登場，一圓他們的夢。

集集鎮公所與南投縣智障者家長協會舉辦「世外田園玩美天使展」，今天起到29日在集集鎮文化服務所展出，集結天使農夫的平面繪畫、立體手工藝、陶藝、植物染布包等百餘件藝術作品，雖然精緻程度可能不是那麼完美，但忠實呈現創作者的真情故事。

集集鎮長陳紀衡表示，感謝南投縣智障者家長協會長期付出及參與，才能促成這次世外田園玩美天使展，一圓天使農夫辦展的夢，在社區關心長者、指導老師、家長、工作人員合作與支持下，展覽呈現出多元、精采的創作成果。

陳紀衡說，台語俗諺「圓仔花不知醜」，但圓仔花仍在風中屹立不搖，有如這群「天使農夫」不在意旁人眼光，勇敢做自己，並希望將最美的創作與外界分享交流，歡迎民眾踴躍到集集文化所欣賞，就是給天使農夫最大的掌聲與鼓勵。

陳紀衡表示，「世外田園」工作坊座落集集鎮永昌宮旁，是一處多樣化家園，南投縣智障者家長協會籌設生態社區家園，主人是一群中重度特殊需求者的天使農夫，平日除學習種蔬菜、園藝、飼養動物，還有藝術創作、音樂律動、體適能等多元學習與體驗。

集集陶藝圓仔

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