兒童及社會福利增 魏明谷盼家長拚生子

2018-04-01 18:11 中央社 彰化縣1日電



彰化縣長魏明谷。聯合報資料照片 分享 facebook 彰化縣兒童節慶祝活動今天登場，縣長魏明谷說，彰化縣兒童及社會福利越來越好，希望家長努力拚生子，符合規定縣民可踴躍申請補助，以減輕養育兒女負擔。

彰化縣政府今天在員林市圓林園舉辦「彰開雙臂童樂趣」兒童節慶祝活動，一連串音樂、舞蹈、魔術等表演提供舞台給兒童及青少年展現活力，還有超大充氣昆蟲遊行派對、大型兒童氣墊遊樂設施、親子同樂手作課程、兒童劇演出，彷彿嘉年華，吸引上千名親子齊聚。

彰化縣長魏明谷出席致詞說，現今少子化時代，每名小朋友都是父母的心肝寶貝，也是彰化縣的希望與未來，今年在圓林園舉辦兒童節慶祝活動，現場有許多遊戲設施讓親子共遊與闖關，使兒童度過快樂假期。

魏明谷表示，彰化縣恢復學童免費營養午餐，幼兒園小班、中班今年8月起，每年補助新台幣1萬元學費，大班幼童則配合教育部計畫，每年補助私立幼兒園學費3萬元，公立免學費，此外，縣民生一胎補助3萬元的生育補助也是全國第一，縣府打造越來越好的兒童及社會福利，希望家長努力生子。

魏明谷也說，為讓兒童在健康安全環境成長，今年活動結合警察局、衛生局、消防局、社會處、勞工處等單位，共同維護兒童及少年人身、居家、交通、校園、遊戲、水域、網路等安全面向，縣府相當重視兒童安全議題，盼使兒童及少年幸福健康成長。