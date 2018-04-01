台中市府解雇花博約聘人員 法院判違法要給資遣費

2018-04-01 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中花博今年底要舉辦，台中市政府約聘的陳姓員工在花博籌備工作中被解聘，他告上法院要求市府給付資遣費等差額，台中地院認為市府解聘不合法，判市府需給付這名約聘員工8608元、市府需開立非自願離職證明書，也要開立不記載離職原因的服務證明書給陳男。

陳姓男子控告台中市政府建設局指出，2018台中世界花卉博覽會（預定展期107年11月3日至108年4月24日）籌備及執行業務時，雇用他當約聘人員，從105年9月26日起至105年12月31日止，工作具有延續性，106年1月1日續訂雇用契約書，契約期間至106年12月31日止，工作內容為協辦建築、土木、景觀工程等相關業務及其他臨時交辦 事項。

陳男說，他工作期間表現良好，105年年終考核通知等次甲等、總分80，106年5月31日並獲105年工程績效獎金1600元，但市政府106年7月底無預警調動原告工作內容，要求他處理花博預算、推算與登記，經他反映此與原告理工背景差異太大，市府不理會，也未提供任何教育訓練，他為求溫飽，努力學習、自我要求，漸入佳境，但市府106年9月14日以他「不能勝任工作」通知終止契約，因理由與事實不符，他去年9月寄發存證信函，指控市府違反勞動基準法規定，他再提出市府要給付他資遣費等費用差額。

市府抗辯指出，指派陳男辦理事務為景觀工程之經費推算，屬花博約用人員合約之工作範圍，原承辦人員離職，市府指派陳辦理該工作，但陳無法勝任，經市府依勞基法規定，通知自106年9月25日終止勞動契約，陳任職期間應為105年9月26日至106年9月24日，市府並無短發工資。

法官指出，市府說陳男有不能勝任工作情事，依勞基法終止勞動契約，市府提出簽呈：「相關業務單位及會計室反映無法配合經費控管、業務難以溝通，堅持己見、言行舉止態度不佳、消極任事。諸如涉及本局公園、建工及土木科等花博工程經費會辦推算登記業務不甚瞭解、與前承辦人交接不清與會計室經費控管人員未積極溝通」，法官說這些內容既無具體事項，也只認屬溝通問題及態度認知引起之主觀評價，難認陳不能勝任工作、是否未能改善，如何無法達成雇主透過勞動契約所欲達成客觀合理之經濟目的，而市府契約約定任職期間至106年12月31日，是否確需採解雇之惟一方式，也未說明，市府依勞基法終止勞動契約，難謂合法。