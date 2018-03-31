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南投人口直落 南投縣長：社福公平才能避免磁吸效應

2018-03-31 23:38聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣人口數即將跌破50萬大關，為了提升人口數，南投縣政府生育補助每胎1萬元，第四胎更加碼5萬元、第五胎10萬元。縣長林明溱更全家帶頭示範，長子生了5個、次子也生了3胎，全力增產報縣。但對年輕夫婦來說，台中市除了生育津貼還有托育補助才吸引人。

人口外流是南投人口減少主因，林明溱感嘆，台中市資源豐富又有托育補助，吸引年輕人，但對於社會福利，政府應該統一標準，否則直轄市不斷給福利，年輕人都往台中跑，凸顯城鄉資源不公平，更可能衝擊人口結構。

林明溱說，為了減輕年輕人負擔，可以在南投成家立業，他已經規劃推出低價青年住宅，今年也會在南投市成立平價托嬰中心，並逐步擴大到草屯、竹山、埔里等鄉鎮，減輕年輕父母的育兒負擔。

林明溱感慨，台中市福利多，年輕人往台中遷移是趨勢，但直轄市和南投縣資源落差大，台中市政府這三年舉債數百億，仍可提供福利津貼，南投縣一年預算才二百多億元，無法和台中市比，他也不可能舉債開福利支票，否則未來債留子孫，下一代負擔更大。

他認為，關於社會福利支出，中央應統一訂出規範，城鄉不能有太多落差，否則直轄市不斷給福利，利之所趨年輕人都往都會區跑，將使人口分布過度集中，擴大城鄉差距，更不利台灣整體發展。

南投縣設立非營利幼兒園吸引許多父母帶著孩子參加說明會，子女托育和教育成本高，影響...
南投縣設立非營利幼兒園吸引許多父母帶著孩子參加說明會，子女托育和教育成本高，影響年輕夫妻生育意願。圖／報系資料照
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南投縣設立非營利幼兒園吸引許多父母帶著孩子參加說明會，子女托育和教育成本高，影響...
南投縣設立非營利幼兒園吸引許多父母帶著孩子參加說明會，子女托育和教育成本高，影響年輕夫妻生育意願。圖／報系資料照
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南投縣長林明溱（中）勘查非營利幼兒園設施，希望增設平價托育機構，減輕年輕夫婦育兒...
南投縣長林明溱（中）勘查非營利幼兒園設施，希望增設平價托育機構，減輕年輕夫婦育兒負擔。圖／報系資料照
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林明溱生育補助托育

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