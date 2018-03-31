南投人口直落 南投縣長：社福公平才能避免磁吸效應

2018-03-31 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣人口數即將跌破50萬大關，為了提升人口數，南投縣政府生育補助每胎1萬元，第四胎更加碼5萬元、第五胎10萬元。縣長林明溱更全家帶頭示範，長子生了5個、次子也生了3胎，全力增產報縣。但對年輕夫婦來說，台中市除了生育津貼還有托育補助才吸引人。

人口外流是南投人口減少主因，林明溱感嘆，台中市資源豐富又有托育補助，吸引年輕人，但對於社會福利，政府應該統一標準，否則直轄市不斷給福利，年輕人都往台中跑，凸顯城鄉資源不公平，更可能衝擊人口結構。

林明溱說，為了減輕年輕人負擔，可以在南投成家立業，他已經規劃推出低價青年住宅，今年也會在南投市成立平價托嬰中心，並逐步擴大到草屯、竹山、埔里等鄉鎮，減輕年輕父母的育兒負擔。

林明溱感慨，台中市福利多，年輕人往台中遷移是趨勢，但直轄市和南投縣資源落差大，台中市政府這三年舉債數百億，仍可提供福利津貼，南投縣一年預算才二百多億元，無法和台中市比，他也不可能舉債開福利支票，否則未來債留子孫，下一代負擔更大。