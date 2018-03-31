網購家具年營業額6000萬 老闆竟是3年輕人

2018-03-31 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



32歲科技新貴楊大成、林宇凡、賴柏仰是國中同學，3人放棄百萬年薪，創立網購家具MR. LIVING，直接找歐洲設計師、代工廠製造家具，售價約為市價三到六折，「年輕人也買得起」，經營滿三年，一個月可以賣出300張沙發，去年營業額6000萬元。

創辦者之一的說，MR. LIVING今年在台中市成立首家線下體驗店，預計在國內開設7到10家的線下體驗店，未來計畫結合品牌開咖啡店、旅館，讓消費者體驗後，直接線上掃瞄，送貨到府。

楊大成說，成大水利及海洋工程研究所畢業，3年前，他在網路公司上班，買家具發現品質好的家具，年輕人都買不起，仔細研究從工廠到消費者手上，經過貿易、批發、實體店面等，成本抬升，思索創辦年輕人買得起的家具，找來在工研院的林宇凡負責大數據處理，在科技業的賴柏仰，以及弟弟共同創業。

楊大成指出，創業瓶頸很多，最早賣沙發，三人到歐洲請設計師、代工廠，大部份直接回絕，也有的要求一次訂100張沙發，造成庫存壓力。他認為，品質好才是王道，每一批貨都到歐洲驗貨，品質穩定，價格合理，口碑就會出來，加上大數據資料周轉、完銷，一個月賣出300張的沙發，第一年創造600萬元營收，第二年2500萬元，去年6000萬元。