親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民進黨北市不提人？呂秀蓮：好像我跟姚文智都不是人

網購家具年營業額6000萬 老闆竟是3年輕人

2018-03-31 18:41聯合報 記者趙容萱╱即時報導

32歲科技新貴楊大成、林宇凡、賴柏仰是國中同學，3人放棄百萬年薪，創立網購家具MR. LIVING，直接找歐洲設計師、代工廠製造家具，售價約為市價三到六折，「年輕人也買得起」，經營滿三年，一個月可以賣出300張沙發，去年營業額6000萬元。

創辦者之一的說，MR. LIVING今年在台中市成立首家線下體驗店，預計在國內開設7到10家的線下體驗店，未來計畫結合品牌開咖啡店、旅館，讓消費者體驗後，直接線上掃瞄，送貨到府。

楊大成說，成大水利及海洋工程研究所畢業，3年前，他在網路公司上班，買家具發現品質好的家具，年輕人都買不起，仔細研究從工廠到消費者手上，經過貿易、批發、實體店面等，成本抬升，思索創辦年輕人買得起的家具，找來在工研院的林宇凡負責大數據處理，在科技業的賴柏仰，以及弟弟共同創業

楊大成指出，創業瓶頸很多，最早賣沙發，三人到歐洲請設計師、代工廠，大部份直接回絕，也有的要求一次訂100張沙發，造成庫存壓力。他認為，品質好才是王道，每一批貨都到歐洲驗貨，品質穩定，價格合理，口碑就會出來，加上大數據資料周轉、完銷，一個月賣出300張的沙發，第一年創造600萬元營收，第二年2500萬元，去年6000萬元。

賴柏仰說，公司為每一張椅子命名，賣的最好是Henry（小胖）三人座沙發，一張不到3萬元，一個月賣超過20張，第二名是全牛皮三人座沙發Bryant，一張不到5萬元，預售還沒有實體，就狂銷30張，從接單到出貨約1到3個月。去年9月，公司與建商合作開設一個月的快閃店試水溫，採預約制，來客數1000人，創下600萬銷售額，今年3月在台中市開設線下體驗店。

楊大成（右起）、林宇凡、賴柏仰等人創立的MR. LIVING，3人所坐的全牛皮沙...
楊大成（右起）、林宇凡、賴柏仰等人創立的MR. LIVING，3人所坐的全牛皮沙發Bryant，一張不到5萬元。記者趙容萱／攝影
分享
林宇凡（左起）、楊大成、賴柏仰等人創立的MR. LIVING。記者趙容萱／攝影
林宇凡（左起）、楊大成、賴柏仰等人創立的MR. LIVING。記者趙容萱／攝影
分享
林宇凡（左起）、楊大成、賴柏仰等人創立的MR. LIVING，3人所坐的全牛皮沙...
林宇凡（左起）、楊大成、賴柏仰等人創立的MR. LIVING，3人所坐的全牛皮沙發Bryant，一張不到5萬元。記者趙容萱／攝影
分享

創業網購

相關新聞

台中太原路觀光夜市申請中就開張 恐需先停業

2018-03-31 16:46

頭份交流道提前1小時開放路肩 可望續辦至連絡道改善

2018-03-31 15:56

單親媽陪植物人女兒出遊 這張出遊照等了7年

2018-03-31 14:12

台61線西濱快今天通車 海線民眾當成辦喜事

2018-03-31 11:36

尋1786位派下員 蕭汝漢保住祭祀公業

2018-03-30 23:48

地價稅欠稅大戶 彰縣清查祭祀公業2月首標售

2018-03-30 23:44

沒5星級 飯店在地小吃滿足外客

2018-03-30 23:31

抗旅遊寒冬 旅館公會E化搶客

2018-03-30 23:30

花博6企業館 打造木茶花、紙石虎…

2018-03-30 23:26

南投徵水汙費 牧場糞尿成黃金

2018-03-30 23:18

泰雅渡假村26周年慶 連假祭出住宿8折童入園免費

2018-03-30 20:00

花粉百萬倍放大 台中花博新添6座企業館

2018-03-30 19:29

找精緻住宿、俗擱大碗的旅館 彰化E化報你知

2018-03-30 17:51

霧霾讓南投美景變調 林明溱：減燃煤才對症下藥

2018-03-30 17:09

電動汽機車免費停車 林佳龍：值得

2018-03-30 13:48

西濱快苗栗房裡至台中大安段 明天下午6時正式通車

2018-03-30 11:40

台中海線裝路口監視器 張清照找台電貢獻近二千萬

2018-03-30 10:56

上萬人跟著三媽潦溪 彰化南瑤宮媽祖進香最原汁原味

2018-03-30 09:56

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

等嘸陸客 高雄這家飯店只好變身

2018-03-30 22:58

應網友要求拍到車輪餅正妹 童仲彥：選民服務做到底

2018-03-31 10:44

「拒絕蠻幹！」永平國小抗議 新北交通局回應了

2018-03-31 10:44

新光三越 新竹中華店今熄燈

2018-03-30 23:51

台61線西濱快今天通車 海線民眾當成辦喜事

2018-03-31 11:36

再過24小時 新竹新光三越說掰掰

2018-03-30 19:40

舊山線RailBike7月試營運 騎一趟1個半小時

2018-03-30 20:01

西濱中部路段完工 通苑居民抱怨「看得到用不到」

2018-03-30 21:46

要能從市區看見玉山積雪！嘉義市將這麼做...

2018-03-31 08:06

巨型小丑魚現身基隆街頭 小朋友直呼好可愛

2018-03-31 15:25

環保垃圾車堵住基隆焚化廠出入口 抗議2小時

2018-03-30 20:53

國民黨苗栗市長初選4月12日起民調 15日公布結果

2018-03-30 20:44

大巨蛋都審遠雄撤件 復工再添變數

2018-03-30 23:10

親民黨議員基隆提6人4位女性 信義、仁愛區未提

2018-03-31 12:14

中台世界博物館兒童節免費活動一籮筐

2018-03-31 13:24

港區「大變身」 高雄港舊港區將打造觀光新亮點

2018-03-30 23:12

小英政見 賴揆今主持台南沙崙智慧綠能科學城動工

2018-03-31 10:56

國民黨新北市長初選第二場政見會 侯、周、金首度同框

2018-03-30 20:57

八百壯士今自拆帳篷 柯P臉書貼淨空照

2018-03-30 19:43

南投廢校活化 轉型英語學院、長照中心

2018-03-30 23:07

免費幫忙創業月入50K 「愛加杯」教你賣咖啡

2018-03-31 08:25

白鹿洞市府店歇業 老闆嘆：解脫大於捨不得

2018-03-31 12:52

沉積30年垃圾將出土 永平國小拒絕挖操場建停車場

2018-03-31 11:42

台中太原路觀光夜市申請中就開張 恐需先停業

2018-03-31 16:46

挖垃圾建地下停車場 永平國小自救會明赴交通部抗議

2018-03-30 22:07

高雄捷運黃線先導公車 4月1日黃2公車搶先上路

2018-03-31 08:06

桃園煉油廠首度開放野餐 報名就能免費入場

2018-03-31 09:45

國境之南也瘋「髒髒包」 為低迷消費注入強心針

2018-03-31 10:45

反對挖垃圾蓋停車場！永平國小家長自救會赴交通部抗議

2018-03-31 10:35

頭份交流道提前1小時開放路肩 可望續辦至連絡道改善

2018-03-31 15:56

柯P被爆料不斷 他回應「歡迎、選舉時你們就無計可施」

2018-03-31 12:28

泰雅渡假村26周年慶 連假祭出住宿8折童入園免費

2018-03-30 20:00

台北竹子湖海芋季登場 花期至5月底

2018-03-31 08:06

春遊恆春半島後花園 野牡丹花季幽雅浪漫

2018-03-30 19:34

地價稅欠稅大戶 彰縣清查祭祀公業2月首標售

2018-03-30 23:44

北捷出口原民團體堅守 質疑柯P：什麼樣進步的城市？

2018-03-30 21:51

一次品賞阿里山40款高山好茶 只有兩天！

2018-03-31 11:25

歷史建築變身… 高雄港「棧貳庫」重現活力

2018-03-30 23:16

影／環球廚神國際挑戰賽將首次移師台灣爭霸

2018-03-30 20:20

新竹關埔國小學區爭搶 住對面卻讀不到家長抗議

2018-03-31 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top