親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

提前過愚人節?軍史館搞烏龍 美國空軍一號變國軍

台中買房 林佳龍：開心在台中有自己的家

2018-03-31 17:14中央社 台中31日電

監察院最新一期廉政專刊顯示，台中市長林佳龍財產申報資料新增一筆房貸，林佳龍今天說，來台中已10多年，是孩子們長大的地方，現在太太廖婉如規畫買了房子，一家人都很開心。

林佳龍的「房事」問題備受地方政壇關切，在選舉中及台中市議會備詢時，常遭質疑不在台中買房，心不在台中。

監察院最新一期廉政專刊，公布多位地方首長財產申報情形，其中林佳龍申報資料有一筆3963多萬元的房貸，房產座落於西區土庫段，地方房仲研判應該是位於國立台灣美術館對面的新豪宅大樓。

林佳龍對此受訪表示，台中一直都是他與太太、孩子們的家，10多年來他和家人及市民一起在這裡打拚，自然會有在這裡買房的想法；現在有了新家，與台中的連結更緊密，和自己持續深耕地方的想法也契合。

廖婉如表示，過去一家人在台中租屋，現在孩子逐漸長大，多方衡量後決定買房子，選擇原來居住的西區，主要是生活機能方便的考量。

廖婉如進一步說明，在費用支應上，除部分現金外，頭期款主要以先前她解約的保險及賣出股票來支應，剩下部分則以貸款處理。

林佳龍強調，政治人物財產申報都是公開的資料，受社會檢視非常正常。至於財產變化，他也重申，因為夫妻要一起申報，財產變化主要來自太太廖婉如家族事業的一些營利分配和公司清算所得，感謝外界的關心。

林佳龍財產申報監察院

相關新聞

單親媽陪植物人女兒出遊 這張出遊照等了7年

2018-03-31 14:12

台61線西濱快今天通車 海線民眾當成辦喜事

2018-03-31 11:36

尋1786位派下員 蕭汝漢保住祭祀公業

2018-03-30 23:48

地價稅欠稅大戶 彰縣清查祭祀公業2月首標售

2018-03-30 23:44

沒5星級 飯店在地小吃滿足外客

2018-03-30 23:31

抗旅遊寒冬 旅館公會E化搶客

2018-03-30 23:30

花博6企業館 打造木茶花、紙石虎…

2018-03-30 23:26

南投徵水汙費 牧場糞尿成黃金

2018-03-30 23:18

泰雅渡假村26周年慶 連假祭出住宿8折童入園免費

2018-03-30 20:00

花粉百萬倍放大 台中花博新添6座企業館

2018-03-30 19:29

找精緻住宿、俗擱大碗的旅館 彰化E化報你知

2018-03-30 17:51

霧霾讓南投美景變調 林明溱：減燃煤才對症下藥

2018-03-30 17:09

電動汽機車免費停車 林佳龍：值得

2018-03-30 13:48

西濱快苗栗房裡至台中大安段 明天下午6時正式通車

2018-03-30 11:40

台中海線裝路口監視器 張清照找台電貢獻近二千萬

2018-03-30 10:56

上萬人跟著三媽潦溪 彰化南瑤宮媽祖進香最原汁原味

2018-03-30 09:56

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

等嘸陸客 高雄這家飯店只好變身

2018-03-30 22:58

應網友要求拍到車輪餅正妹 童仲彥：選民服務做到底

2018-03-31 10:44

「拒絕蠻幹！」永平國小抗議 新北交通局回應了

2018-03-31 10:44

外交官變校長 陳建民將帶領金大走向國際

2018-03-30 18:16

新光三越 新竹中華店今熄燈

2018-03-30 23:51

台61線西濱快今天通車 海線民眾當成辦喜事

2018-03-31 11:36

秋後算帳？民進黨嘉縣下屆選舉不保障現任優先

2018-03-30 17:48

再過24小時 新竹新光三越說掰掰

2018-03-30 19:40

舊山線RailBike7月試營運 騎一趟1個半小時

2018-03-30 20:01

西濱中部路段完工 通苑居民抱怨「看得到用不到」

2018-03-30 21:46

要能從市區看見玉山積雪！嘉義市將這麼做...

2018-03-31 08:06

環保垃圾車堵住基隆焚化廠出入口 抗議2小時

2018-03-30 20:53

國民黨苗栗市長初選4月12日起民調 15日公布結果

2018-03-30 20:44

大巨蛋都審遠雄撤件 復工再添變數

2018-03-30 23:10

巨型小丑魚現身基隆街頭 小朋友直呼好可愛

2018-03-31 15:25

親民黨議員基隆提6人4位女性 信義、仁愛區未提

2018-03-31 12:14

港區「大變身」 高雄港舊港區將打造觀光新亮點

2018-03-30 23:12

八百壯士今自拆帳篷 柯P臉書貼淨空照

2018-03-30 19:43

國民黨新北市長初選第二場政見會 侯、周、金首度同框

2018-03-30 20:57

南投廢校活化 轉型英語學院、長照中心

2018-03-30 23:07

小英政見 賴揆今主持台南沙崙智慧綠能科學城動工

2018-03-31 10:56

免費幫忙創業月入50K 「愛加杯」教你賣咖啡

2018-03-31 08:25

白鹿洞市府店歇業 老闆嘆：解脫大於捨不得

2018-03-31 12:52

沉積30年垃圾將出土 永平國小拒絕挖操場建停車場

2018-03-31 11:42

挖垃圾建地下停車場 永平國小自救會明赴交通部抗議

2018-03-30 22:07

高雄捷運黃線先導公車 4月1日黃2公車搶先上路

2018-03-31 08:06

化南新村今決議全區保留 政大：遺憾

2018-03-30 18:19

桃園煉油廠首度開放野餐 報名就能免費入場

2018-03-31 09:45

國境之南也瘋「髒髒包」 為低迷消費注入強心針

2018-03-31 10:45

反對挖垃圾蓋停車場！永平國小家長自救會赴交通部抗議

2018-03-31 10:35

柯P被爆料不斷 他回應「歡迎、選舉時你們就無計可施」

2018-03-31 12:28

泰雅渡假村26周年慶 連假祭出住宿8折童入園免費

2018-03-30 20:00

春遊恆春半島後花園 野牡丹花季幽雅浪漫

2018-03-30 19:34

台北竹子湖海芋季登場 花期至5月底

2018-03-31 08:06

地價稅欠稅大戶 彰縣清查祭祀公業2月首標售

2018-03-30 23:44

北捷出口原民團體堅守 質疑柯P：什麼樣進步的城市？

2018-03-30 21:51

中台世界博物館兒童節免費活動一籮筐

2018-03-31 13:24

大巨蛋都審前 遠雄撤回變更設計案

2018-03-30 18:05

影／環球廚神國際挑戰賽將首次移師台灣爭霸

2018-03-30 20:20

歷史建築變身… 高雄港「棧貳庫」重現活力

2018-03-30 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top