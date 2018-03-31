台中買房 林佳龍：開心在台中有自己的家

2018-03-31 17:14 中央社 台中31日電



監察院最新一期廉政專刊顯示，台中市長林佳龍財產申報資料新增一筆房貸，林佳龍今天說，來台中已10多年，是孩子們長大的地方，現在太太廖婉如規畫買了房子，一家人都很開心。

林佳龍的「房事」問題備受地方政壇關切，在選舉中及台中市議會備詢時，常遭質疑不在台中買房，心不在台中。

監察院最新一期廉政專刊，公布多位地方首長財產申報情形，其中林佳龍申報資料有一筆3963多萬元的房貸，房產座落於西區土庫段，地方房仲研判應該是位於國立台灣美術館對面的新豪宅大樓。

林佳龍對此受訪表示，台中一直都是他與太太、孩子們的家，10多年來他和家人及市民一起在這裡打拚，自然會有在這裡買房的想法；現在有了新家，與台中的連結更緊密，和自己持續深耕地方的想法也契合。

廖婉如表示，過去一家人在台中租屋，現在孩子逐漸長大，多方衡量後決定買房子，選擇原來居住的西區，主要是生活機能方便的考量。

廖婉如進一步說明，在費用支應上，除部分現金外，頭期款主要以先前她解約的保險及賣出股票來支應，剩下部分則以貸款處理。

林佳龍強調，政治人物財產申報都是公開的資料，受社會檢視非常正常。至於財產變化，他也重申，因為夫妻要一起申報，財產變化主要來自太太廖婉如家族事業的一些營利分配和公司清算所得，感謝外界的關心。