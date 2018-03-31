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智慧城市調查 中市開放資料獲評五星級

2018-03-31 17:14中央社 台中31日電

台中市政府正積極打造台中市成為智慧城市，市府今天表示，已建置「開放資料與資料整合平台」納入各機關資料，在遠見雜誌公布的智慧城市調查中獲得「五星級」的評價。

市府指出，根據遠見雜誌公布的第四屆智慧城市大調查結果，在開放資料、保障民眾知的權利上，雖全台22縣市都已發展相關應用服務，但只有台中市和基隆市達到可串連應用資料的「五星級」，且在運用大數據改善施政上也有實際個案，表現亮眼。

為打造智慧城市，市府表示，台中市邀請產官學界組成「智慧城市推動委員會」，並建置「開放資料與資料整合服務平台」，納入各機關資料，同時積極使路平地圖、地籍圖、道路圖等地理圖資流通，讓市政更透明開放。

智慧城市被視為「城市競爭力」評比的指標之一，市府指出，每天出門的交通狀況是居民最有感的，被各縣市列為智慧城市第一優先項目，台中市已整合原縣市內公車動態、自行車車道路網即時資訊等，讓民眾行得更便利、環保。

台中市已設置無人車試車封閉實驗場域，結合精密機械產業，以水湳智慧城為基地展開計畫。交通局長王義川說，11月台中花博開幕後，將辦理無人車試乘活動，並整合產官學觀點，在台中打造「自駕車國家隊」。

在縣市合作領域上，市府表示，台中市、基隆市、台北市、高雄市消費者在這4個縣市體驗名產後，可透過平台購買，產地直銷運送，不但消費者買得安心，也為農民打開更多行銷通道。

花博農民自行車

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