萬和宮字姓戲招標 投標金相同擲筊決定

2018-03-31 17:15 中央社 台中31日電



台中市國家三級古蹟萬和宮字姓戲將於5月開演，今年共有兩個劇團前來投標，結果兩劇團的投標金額都與底價相同，董事長蕭清杰今天說，最後採擲筊方式由國光劇團勝出。

傳承194年的萬和宮字姓戲，將於5月11日開演，昨天下午萬和宮開會研討字姓戲聘請劇團事宜，決定底價後，隨即邀請在外等候的頭份金興社歌劇團及台中市國光劇團進場投標，結果兩團填寫的標單都是1萬3000元，與底價相同。

與會代表有人建議擲筊由媽祖決定，蕭清杰指出，在與會代表見證下，由他代兩劇團各擲筊5次，獲得較多聖杯者勝出，兩劇團都贊同這項作法。結果國光劇團獲2個聖杯，金興社歌劇團1個聖杯，而由國光劇團勝出，這也是字姓戲百年來首次以擲筊決定演出劇團。

萬和宮字姓戲全國少有，已成為重要的民俗文化資產，事實上，字姓戲是演給媽祖看的。蕭清杰表示，字姓戲的起源，有段傳奇。

相傳，清道光四年（西元1824年），萬和宮「老二媽」與一般媽祖廟一樣在信仰圈出巡遶境，當年的農曆3月20日旱溪媽祖遶境十八庄至南屯時，「老二媽」例行接駕，並相隨經南屯老街至田心仔。

遶境完畢，「老二媽」神轎返回萬和宮，信眾要將神輿抬進廟內時，竟然重如萬鈞，無法入廟，眾信徒不知所措，各字姓代表祈求媽祖指點，擲筊得知，以演戲酬神代替遶境，字姓代表應允，每年自農曆3月19日起，由四府及各字姓舉行三獻禮，並演梨園戲，請媽祖觀賞，始獲首肯，神轎才順利入廟。

蕭清杰說，南屯子民信守對媽祖重諾，隔年由捐地募資興建萬和宮的張、廖、簡、江、劉、黃、何、賴、楊、戴、陳及林等12姓氏，依序演戲酬神，此為字姓戲肇始，迄今歷代不斷，已成為地方重要傳統民俗活動。由於南屯信眾增加，其他姓組織加入，目前已增至28字姓。