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單親媽陪植物人女兒出遊 這張出遊照等了7年

2018-03-31 14:12聯合報 記者江良誠╱即時報導

「原本以為和女兒一起旅遊夢想，只能永遠埋在心底，沒想到今天竟然實現了！」

少女小楓出身單親家庭，看到母親獨力照顧她和3個妹妹，相當辛苦。小楓18歲開始工作分攤重擔，還和媽媽約定，會努力存錢帶媽媽去旅遊。沒想到一場車禍讓小楓重傷成植物人，青春歲月也劃上句點。

創世基金會草屯分院今天安排5名院民，小楓媽媽也陪著女兒到看中興新村綠色隧道、看沙雕，小楓媽媽相當欣慰，今天難得能出遊，小楓媽媽推著輪椅，一路陪著女兒說話聊天，也開心和女兒合照，看到小楓母女情深，讓社工也忍不住鼻酸。

小楓媽媽說，小楓是長女相當懂事，因為妹妹都還小，她捨不得母親負擔沈重，因此18歲便開始工作，還告訴媽媽，等存到了錢，可以帶媽媽一起出去走走。沒想到女兒的夢想才剛開始，一場車禍就讓小楓重傷成植物人，只能躺在病床或坐在輪椅上，雖然媽媽工作很辛苦，但仍每個月到草屯探望小楓。

創世草屯院院長曾香潓說，植物人因為人力照顧和交通因素，幾乎都在病床上生活，但小楓媽媽和其他家屬都希望多陪院民的心願，他們也能感同身受，因此，在各界和義工支持下，促成今天的春遊活動，讓院民和家人也能共享幸福時光。

創世草屯院成立近十年，推動安養與到宅雙軌服務，院內安養54名院民，也提供74個植物人家庭到宅服務，全靠各界支持，才能持續服務，也期盼社會繼續支持，幫助植物人家庭。愛心專線：(049)255-1119。

小楓和母親約定一起旅遊，卻因車禍成植物人，今天在志工陪伴下，小楓母親推著她參觀綠...
小楓和母親約定一起旅遊，卻因車禍成植物人，今天在志工陪伴下，小楓母親推著她參觀綠色隧道、沙雕，圓了母女7年前同遊的心願。圖／創世基金會草屯院提供。
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創世基金會草屯院在各界和志工協助下，幫助植物人院民和家人一起出遊。圖／創世基金會...
創世基金會草屯院在各界和志工協助下，幫助植物人院民和家人一起出遊。圖／創世基金會草屯院提供。
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植物人車禍義工

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