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花粉百萬倍放大 台中花博新添6座企業館

2018-03-30 19:29聯合報 記者趙容萱╱即時報導

有看過放大百萬倍的花粉、種子？巨型木構茶花？台中市政府今天公布6座台中世界花卉博覽會企業館，包括友達、台中精機廠、正隆、台灣土地開發，將在后里森林園區，興建友達微美館、奇幻森林樂園、正隆森隆活虎館、台開積木概念館，台中市不動產開發商業同業公會、中區創業楷模企業，則在豐原葫蘆墩園區，打造竹跡館、「創．生．館」。

友達光電與國立台灣博物館跨界合作打造的友達微美館，以台灣博物館豐富植物典藏、研究成果作為數位創作題材，以百萬倍數放大將不同種類的花粉及種子，展現植物微觀世界的細膩之美。

友達董事長暨執行長彭双浪說，友達微美館盼透過先進顯示技術呈現植物微觀之美，讓參觀民眾從中獲得感動和啟發，更加親近關懷身處的自然環境，友達也將動員同仁投入志工服務。

台開邀請2020東京奧運主場館建築師隈研吾，設計以1450個木材制成的三角積木堆疊搭建茶花外型的積木概念館，讓遊客認識世界上獨樹一格的茶花；正隆以回收的4萬多公斤的瓦楞紙，重新製成2500根回收紙管，在戶外打造森隆活虎館。

豐原葫蘆墩園區，台中精機結合機械花綻放的大型機械樹，打造「奇幻森林樂園」；台中市不動產公會整合全台中建築界力量，邀請藝術家王文志協力完成以竹編外觀的「竹跡館」；金瑞瑩工業、台灣數位光訊、省權實業、光昱金屬等中區青創楷模企業以台中港常見的貨櫃為主體，打造「創．生．館」。

友達微美館是與國立台灣博物館跨界合作的微美館，百萬倍數放大不同種類的花粉及種子，...
友達微美館是與國立台灣博物館跨界合作的微美館，百萬倍數放大不同種類的花粉及種子，讓遊客飽覽植物微觀世界的細膩之美。記者趙容萱／攝影
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友達微美館是與國立台灣博物館跨界合作的微美館，百萬倍數放大不同種類的花粉及種子，...
友達微美館是與國立台灣博物館跨界合作的微美館，百萬倍數放大不同種類的花粉及種子，讓遊客飽覽植物微觀世界的細膩之美。記者趙容萱／攝影
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台中市世界花博招商展成果，結合友達、台中精機廠、正隆、台灣土地開發、台中市不動產...
台中市世界花博招商展成果，結合友達、台中精機廠、正隆、台灣土地開發、台中市不動產開發商業同業公會、中區創業楷模企業，興建6座企業館。記者趙容萱／攝影
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正隆以回收的4萬多公斤的瓦楞紙，重新製成2500根回收紙管，打造「正隆森隆活虎館...
正隆以回收的4萬多公斤的瓦楞紙，重新製成2500根回收紙管，打造「正隆森隆活虎館」。記者趙容萱／攝影
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台開公司邀請2020東京奧運主場館建築師隈研吾，設計以1450個三角積木堆疊搭建...
台開公司邀請2020東京奧運主場館建築師隈研吾，設計以1450個三角積木堆疊搭建出茶花外形的積木概念館。記者趙容萱／攝影
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