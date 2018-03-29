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弘光與義ALMA廚藝學院合作 送學生赴義學習

2018-03-29 09:23聯合報 記者黑中亮╱即時報導

弘光科技大學餐旅系近年來努力國際技術交流、海外實習，今年與ALMA廚藝學院合作，邀請該學院助理教授艾伯特．柏瑞拉（Alberto Barrile）駐校上課，更讓同學學習義大利餐飲文化，並選送學生到義大利學習及實習一年。艾伯特說，「能夠來到弘光傳授專業，很神奇也很感動。」

餐旅系主任劉其瑋表示，學校近幾年總共聘請17位國際技優得獎者、專家到校技術交流授課，曾邀請里昂世界西點大賽冠軍得主Emmanuele Forcone，法國首席烘焙廚藝學校Ecole Lenôtre、雷諾特烘焙廚藝學院甜點大師理Richard Ildevert，及ICIF義大利廚藝學院主廚Alessandro Giagnetich等人到校技術指導。

今年更與ALMA廚藝學院合作，該學院是由義大利當代料理之父葛提耶洛．瑪切希（Gualtiero Marchesi）創辦，特別邀請了ALMA學院助理教授艾伯特．柏瑞拉前來執教，瑪切希是法國境外第一位摘下米其林三星的廚師，駐校上課傳授義大利餐飲文化基礎、食品烘焙與實作、酒類導論三門課程。

劉其瑋說，弘光科大今年率先推動將選送15位學生到義大利ALMA學院，進行學習及實習一整年的計畫，來回機票與學習費用都由學校支付，學生先在ALMA學院上義大利飲食文化、義大利語文、廚藝基礎課程3個月，再到機構實習9個月，ALMA學院頒予實習證明及課程證明。

弘光科大今年邀請ALMA學院助理教授艾伯特．柏瑞拉到校指導技術。圖／弘光科大提供
弘光科大今年邀請ALMA學院助理教授艾伯特．柏瑞拉到校指導技術。圖／弘光科大提供
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弘光科大今年邀請ALMA學院助理教授艾伯特．柏瑞拉到校指導技術。圖／弘光科大提供
弘光科大今年邀請ALMA學院助理教授艾伯特．柏瑞拉到校指導技術。圖／弘光科大提供
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