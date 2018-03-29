弘光與義ALMA廚藝學院合作 送學生赴義學習

2018-03-29 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



弘光科技大學餐旅系近年來努力國際技術交流、海外實習，今年與ALMA廚藝學院合作，邀請該學院助理教授艾伯特．柏瑞拉（Alberto Barrile）駐校上課，更讓同學學習義大利餐飲文化，並選送學生到義大利學習及實習一年。艾伯特說，「能夠來到弘光傳授專業，很神奇也很感動。」

餐旅系主任劉其瑋表示，學校近幾年總共聘請17位國際技優得獎者、專家到校技術交流授課，曾邀請里昂世界西點大賽冠軍得主Emmanuele Forcone，法國首席烘焙廚藝學校Ecole Lenôtre、雷諾特烘焙廚藝學院甜點大師理Richard Ildevert，及ICIF義大利廚藝學院主廚Alessandro Giagnetich等人到校技術指導。

今年更與ALMA廚藝學院合作，該學院是由義大利當代料理之父葛提耶洛．瑪切希（Gualtiero Marchesi）創辦，特別邀請了ALMA學院助理教授艾伯特．柏瑞拉前來執教，瑪切希是法國境外第一位摘下米其林三星的廚師，駐校上課傳授義大利餐飲文化基礎、食品烘焙與實作、酒類導論三門課程。