畫作活起來了！袁之靜的水墨瀑布引來粉絲拍照打卡

2018-03-28 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 柯永輝 ╱即時報導



「哇！好像真的有瀑布在身後傾洩而下！」知名書畫家袁之靜在台中市大墩文化中心舉辦的「行雲流水」水墨、書法個展，連日來吸引不少愛好書畫人士到場，許多人看到她呈現的瀑布、雲霧，仿如身歷其境，爭相與畫作合照後與朋友分享，印證了袁之靜一再強調畫作要「活起來」的精神。

「放眼大千境始開，烟聲一縷一塵埃，飛天素染無盡意，流水行雲去復來」袁之靜喜愛以詩入畫，互表意境，如以伊瓜蘇大瀑布為主題的巨幅畫作，筆法細膩，一筆一筆勾畫、渲染出瀑布傾洩而下的氣勢和激發的水氣，因此以「烟聲一縷一塵埃」為名，展現「流水行雲去復來」的「去住無心」。

袁之靜另有一幅作品「萬頃穹蒼」，作品遼闊富靈氣，初完成時，曾有學生欣賞時，如同自己身在畫中黃山裡而潸然淚下。還有一組「四季瀑布」，由春瀑、夏瀑、秋瀑和冬瀑4幅作品共構，呈現四季瀑布不同的情致，且畫中遊客的人數不同，各有深意，引起觀畫者不少討論。

師承國立台灣藝術大學教授羅振賢、水墨大師王景浩等名家，袁之靜有感羅教授詩書畫皆精，取乎自然、意存筆先之教誨，工作之餘常走訪名山大川，俯仰天地、虛心求教於大自然，因此落筆時胸中沛然之氣盡現毫端，視白紙為無限遼闊蒼穹而揮灑。

袁之靜曾於2013年和父親袁德炯（八然先生）在大墩文化中心舉辦「書情畫意」父女聯展，父親的書法和女兒的畫作連袂展出成為書畫界一席佳話。因為父親的書法身教和自我學習經驗，袁之靜無論創作或教學，常以「筆筆到位」來勉勵學生，和提醒自己用一步一腳印的「慢和穩」來累積紮實的功夫；沉穩靜謐的袁之靜更善於傾聽創作時毛筆和宣紙互動所發出的沙沙聲如蠶食桑葉。

創作之餘，袁之靜也在大墩文化中心、後繹社區大學等多處從事書畫教學，以傳承文人精神為己任，她總是鼓勵學生和自己一起多讀書、多走路，因為讀書可以擷取旁人的智慧結晶提升心靈；多走路則是走出畫室親近大自然。她認為書畫創作不能拘泥古法，必須融入個人情感和視覺於創作筆端，像黃公望獨坐富春江畔「讀江、讀水、讀自己」，終在80高齡畫出名傳千古的「富春山居圖」。

這次的「行雲流水」書畫展覽，集結袁之靜山水、花鳥和書法作品數十件，每幅作品中題以自作詩文，展現「詩中有畫、畫中有詩」境界，即日起到4月8日在台中市大墩文化中心第三展覽室展出。