親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

畫作活起來了！袁之靜的水墨瀑布引來粉絲拍照打卡

2018-03-28 21:31聯合報 記者柯永輝╱即時報導

「哇！好像真的有瀑布在身後傾洩而下！」知名書畫家袁之靜在台中市大墩文化中心舉辦的「行雲流水」水墨、書法個展，連日來吸引不少愛好書畫人士到場，許多人看到她呈現的瀑布、雲霧，仿如身歷其境，爭相與畫作合照後與朋友分享，印證了袁之靜一再強調畫作要「活起來」的精神。

「放眼大千境始開，烟聲一縷一塵埃，飛天素染無盡意，流水行雲去復來」袁之靜喜愛以詩入畫，互表意境，如以伊瓜蘇大瀑布為主題的巨幅畫作，筆法細膩，一筆一筆勾畫、渲染出瀑布傾洩而下的氣勢和激發的水氣，因此以「烟聲一縷一塵埃」為名，展現「流水行雲去復來」的「去住無心」。

袁之靜另有一幅作品「萬頃穹蒼」，作品遼闊富靈氣，初完成時，曾有學生欣賞時，如同自己身在畫中黃山裡而潸然淚下。還有一組「四季瀑布」，由春瀑、夏瀑、秋瀑和冬瀑4幅作品共構，呈現四季瀑布不同的情致，且畫中遊客的人數不同，各有深意，引起觀畫者不少討論。

師承國立台灣藝術大學教授羅振賢、水墨大師王景浩等名家，袁之靜有感羅教授詩書畫皆精，取乎自然、意存筆先之教誨，工作之餘常走訪名山大川，俯仰天地、虛心求教於大自然，因此落筆時胸中沛然之氣盡現毫端，視白紙為無限遼闊蒼穹而揮灑。

袁之靜曾於2013年和父親袁德炯（八然先生）在大墩文化中心舉辦「書情畫意」父女聯展，父親的書法和女兒的畫作連袂展出成為書畫界一席佳話。因為父親的書法身教和自我學習經驗，袁之靜無論創作或教學，常以「筆筆到位」來勉勵學生，和提醒自己用一步一腳印的「慢和穩」來累積紮實的功夫；沉穩靜謐的袁之靜更善於傾聽創作時毛筆和宣紙互動所發出的沙沙聲如蠶食桑葉。

創作之餘，袁之靜也在大墩文化中心、後繹社區大學等多處從事書畫教學，以傳承文人精神為己任，她總是鼓勵學生和自己一起多讀書、多走路，因為讀書可以擷取旁人的智慧結晶提升心靈；多走路則是走出畫室親近大自然。她認為書畫創作不能拘泥古法，必須融入個人情感和視覺於創作筆端，像黃公望獨坐富春江畔「讀江、讀水、讀自己」，終在80高齡畫出名傳千古的「富春山居圖」。

這次的「行雲流水」書畫展覽，集結袁之靜山水、花鳥和書法作品數十件，每幅作品中題以自作詩文，展現「詩中有畫、畫中有詩」境界，即日起到4月8日在台中市大墩文化中心第三展覽室展出。

袁之靜（左）以伊瓜蘇大瀑布為主題的巨幅畫作，好像真的有瀑布在身後傾洩而下。圖／袁...
袁之靜（左）以伊瓜蘇大瀑布為主題的巨幅畫作，好像真的有瀑布在身後傾洩而下。圖／袁之靜提供
分享
袁之靜以伊瓜蘇大瀑布為主題的巨幅畫作，好像真的有瀑布在身後傾洩而下。圖／袁之靜提...
袁之靜以伊瓜蘇大瀑布為主題的巨幅畫作，好像真的有瀑布在身後傾洩而下。圖／袁之靜提供
分享

台灣藝術大學情感大學教授

相關新聞

南瑤宮笨港進香 印證與新港奉天宮200多年情誼

2018-03-28 20:21

草屯鎮長批南投縣負債逼近上限 縣府：已減債38億

2018-03-28 19:53

綠川加蓋隱藏未整治汙水？ 中市府駁斥：荒謬至極

2018-03-28 17:03

中市綠營議員拚初選 文宣品「實用」PK戰

2018-03-28 16:40

連假好康！暢遊大雪山、八仙山 12歲以下免門票

2018-03-28 16:39

施威全批綠川整治「攏係假」 中市府：雙管齊下見效

2018-03-28 14:18

中市太平產業園區明年完工 引進就業人口數1006人

2018-03-28 13:50

在地愛的捐款 弱勢小校學生免費學鋼琴

2018-03-28 13:50

景氣這麼差！台中高檔餐廳改走平價

2018-03-28 00:21

高租金軋「家底」 公益路「老店」紛撤出

2018-03-28 00:19

彰、新媽祖會 南瑤宮進香 今請火

2018-03-28 00:07

4月雪遲到 下月中…最佳賞桐期

2018-03-27 23:39

陳東睦選竹山鎮長 恐瓜分民進黨票源

2018-03-27 23:29

親子丟開手機 環教遊學趣今天起報名

2018-03-27 23:28

台中願景館試營運 5D劇院限團客

2018-03-27 23:27

中市平安祈福販賣機 祭祖零空汙

2018-03-27 23:25

中市議員選舉 里長妻用英語為夫助選

2018-03-27 19:27

南台中家扶主任洪健胤 獲績優社工終身成就獎

2018-03-27 16:35

影／不仆街不鬆口 中市警犬隊要讓歹徒嚇到吃手手

2018-03-27 16:03

總裁及時雨捐1千5百萬 家扶新館有望了

2018-03-27 15:39

民眾傻眼！垃圾廢棄物入侵「舞衫生態公園」

2018-03-27 15:26

彰基與明道大學打造有機農場 無人機巡水田

2018-03-27 15:19

農民節表彰大會 台中青農展示成果

2018-03-27 14:30

一抹嫣紅點綴翠綠山頭 武陵、福壽山農場桃花盛開

2018-03-27 10:49

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13

台中願景館試營運 超炫5D劇院只限團客預約

2018-03-27 12:03

從山到海、好吃好玩 彰化親子環教遊學趣夯

2018-03-27 11:43

竹山鎮清潔隊長陳東睦 宣布參選竹山鎮長

2018-03-27 10:53
看更多

熱門文章

「設計師薪水2萬很高了」 議員參選人蔡宜珊遭控血汗老闆

2018-03-28 10:42

前助理控剝削 蔡宜珊：非現任民代 不適勞基法

2018-03-28 17:10

五峰清泉園區攤販遭強拆 攤商痛哭：無路可走

2018-03-28 16:06

苗栗縣YouBike 7月上路 3市鎮先行

2018-03-28 17:20

曾是暴紅景點…這裡九重葛大花冠 如今長這樣

2018-03-28 07:49

施威全批綠川整治「攏係假」 中市府：雙管齊下見效

2018-03-28 14:18

景氣這麼差！台中高檔餐廳改走平價

2018-03-28 00:21

7旬老翁窩貨櫃屋10年 強忍風吹雨打盼換新

2018-03-28 17:12

航空城案剔除宏竹里 反迫遷肯定

2018-03-28 00:00

嘉市社會處：愛心冰箱不是廚餘桶 要自行管控

2018-03-28 10:00

松機隨時可遷 柯文哲：就看交通部決心

2018-03-27 23:48

中市太平產業園區明年完工 引進就業人口數1006人

2018-03-28 13:50

油漆工塗鴉 小金門民宅蹦出衝浪夯景

2018-03-28 00:18

改善溪岸老舊雜亂 桃園八德大湳圳闢櫻花步道

2018-03-28 08:59

航空城案 大園海口社區納徵收

2018-03-27 23:54

等了27年 竹市「公道三」走直線

2018-03-27 23:15

高租金軋「家底」 公益路「老店」紛撤出

2018-03-28 00:19

每到清明 才想起鄭成功有2個兒子還在台南

2018-03-28 18:24

宜蘭綠博周六開幕 憑大眾運輸票根免費

2018-03-27 23:38

綠川加蓋隱藏未整治汙水？ 中市府駁斥：荒謬至極

2018-03-28 17:03

國民參審模擬庭 素人法官震撼

2018-03-27 22:49

2年誠意溝通 完成「公道三」任務

2018-03-27 23:21

想洗森林浴 青蛙石觀瀑步道預約入園

2018-03-27 23:44

翻轉鐵門路 台南玉井藝術彩繪大變身

2018-03-28 08:08

綠營新北議員初選 中和、土樹三鶯民調出爐

2018-03-28 13:48

基隆首創 春假6天免費搭公車

2018-03-27 23:44

林口電廠如不符標準 侯友宜：生煤許可證不給

2018-03-28 00:11

施工不慎挖斷電線 高雄車站大停電

2018-03-28 10:51

草屯鎮長批南投縣負債逼近上限 縣府：已減債38億

2018-03-28 19:53

洗腎牧師奉獻愛 守護都市原民的下一代

2018-03-27 23:57

陳田錨追思音樂會 各界悼念老議長

2018-03-27 22:40

規劃10大高需求自行車道 新北UBike更符合通勤

2018-03-28 11:47

北捷東側南北路線首場說明會 居民憂施工

2018-03-27 23:43

施工挖斷電線 高雄火車站停電快7小時才復電

2018-03-28 18:20

卡哇伊！ㄚ桃園哥陪你搭公車 桃園好行繪本公車上路

2018-03-28 13:56

盼了幾十年 三貂嶺聯外道路完成規劃

2018-03-28 11:08

北市首辦火山災害兵推 假想大屯火山噴發

2018-03-27 22:41

彰、新媽祖會 南瑤宮進香 今請火

2018-03-28 00:07

在地愛的捐款 弱勢小校學生免費學鋼琴

2018-03-28 13:50

碧潭水舞 四月天秀童趣

2018-03-27 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top