中市綠營議員拼初選 文宣品「實用」PK戰

2018-03-28 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



民進黨台中市議員初選4月16日登場，各候選人爭取出線，文宣品絞盡腦汁，紛紛從「實用」角度出發。東南區邱素貞製作牙線棒、后豐區翁美春製作抹布、潭雅神區蕭隆澤選擇菜瓜布；中西區新人陳俞融是隨身咖啡包、黃守達發送「重要電話懶人包」貼紙。

文宣品是候選人爭取選民印象最直接的「代言品」，如何讓選民拿到文宣品「有感」，願意留在身邊一用再用、一看再看很重要。

東南區邱素貞和大里、霧峰區的張芬郁除了製作印有自己姓名的瓶裝水，還提供的雙線超細滑牙線棒，餐會場合都用得到。邱素貞說，牙線棒一小包有10支，民眾爭相索取，大受長輩歡迎。

市議員翁美春、蕭隆澤不約而同推出日常生活用品，翁美春的多用途吸水抹布，吸水力強，易清洗，當乾髮巾也合適，是搶手貨；蕭隆澤認為，菜瓜布是家庭主婦會用得到的廚房用品，展現男性關心婦女的貼心。

中西區市議員參選人陳俞融，站在年輕人角度，推出濾掛式咖啡文宣包，展現文青氣質；同選區的黃守達製作一張「重要電話懶人包」貼紙，上面印有報案、救護車、市民通、自來水和台電客服電話。

黃守達說，這些電話雖然很簡單，但走訪基層拜票時，發現長輩會搞錯、記不住才想製作貼紙。