親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

佛心！雇主拿1萬給外籍看護「沒花完不要回來」

中市綠營議員拼初選 文宣品「實用」PK戰

2018-03-28 16:40聯合報 記者喻文玟╱即時報導

民進黨台中市議員初選4月16日登場，各候選人爭取出線，文宣品絞盡腦汁，紛紛從「實用」角度出發。東南區邱素貞製作牙線棒、后豐區翁美春製作抹布、潭雅神區蕭隆澤選擇菜瓜布；中西區新人陳俞融是隨身咖啡包、黃守達發送「重要電話懶人包」貼紙。

文宣品是候選人爭取選民印象最直接的「代言品」，如何讓選民拿到文宣品「有感」，願意留在身邊一用再用、一看再看很重要。

東南區邱素貞和大里、霧峰區的張芬郁除了製作印有自己姓名的瓶裝水，還提供的雙線超細滑牙線棒，餐會場合都用得到。邱素貞說，牙線棒一小包有10支，民眾爭相索取，大受長輩歡迎。

市議員翁美春、蕭隆澤不約而同推出日常生活用品，翁美春的多用途吸水抹布，吸水力強，易清洗，當乾髮巾也合適，是搶手貨；蕭隆澤認為，菜瓜布是家庭主婦會用得到的廚房用品，展現男性關心婦女的貼心。

中西區市議員參選人陳俞融，站在年輕人角度，推出濾掛式咖啡文宣包，展現文青氣質；同選區的黃守達製作一張「重要電話懶人包」貼紙，上面印有報案、救護車、市民通、自來水和台電客服電話。

黃守達說，這些電話雖然很簡單，但走訪基層拜票時，發現長輩會搞錯、記不住才想製作貼紙。

相較實用性文宣品琳瑯滿目，相當多樣化，市議員陳淑華、謝明源拚連任，仍選擇傳統ＤＭ紙類為主，以任內爭取政績為訴求；陳淑華、謝明源指出，透過文字與圖片，可讓選民更明確了解問政理念與為民發聲的努力，是最直接的行銷方式。

民進黨中西區市議員參選人黃守達，製作「重要電話懶人包」貼紙。記者喻文玟／攝影
民進黨中西區市議員參選人黃守達，製作「重要電話懶人包」貼紙。記者喻文玟／攝影
分享
台中市民進黨要參加初選的女性市議員參選人，站在「實用」角度發想文宣品，例如牙線棒...
台中市民進黨要參加初選的女性市議員參選人，站在「實用」角度發想文宣品，例如牙線棒、吸水抹布、菜瓜布、掛耳式咖啡包。記者喻文玟／攝影
分享
台中市民進黨女性市議員參選人陳淑華（左起）、張芬郁、邱素貞、翁美春、陳俞融，站在...
台中市民進黨女性市議員參選人陳淑華（左起）、張芬郁、邱素貞、翁美春、陳俞融，站在「實用」角度發想文宣品，例如牙線棒、吸水抹布、菜瓜布、掛耳式咖啡包。記者喻文玟／攝影
分享
市議員參選人推出各式各樣的「文宣品」，希望讓選民留下深刻的印象，走實用路線，如牙...
市議員參選人推出各式各樣的「文宣品」，希望讓選民留下深刻的印象，走實用路線，如牙線棒、吸水抹布、菜瓜布、掛耳式咖啡包。記者喻文玟／攝影
分享

邱素貞懶人包咖啡

相關新聞

施威全批綠川整治「攏係假」 中市府：雙管齊下見效

2018-03-28 14:18

綠川加蓋隱藏未整治汙水？ 中市府駁斥：荒謬至極

2018-03-28 17:03

連假好康！暢遊大雪山、八仙山 12歲以下免門票

2018-03-28 16:39

中市太平產業園區明年完工 引進就業人口數1006人

2018-03-28 13:50

在地愛的捐款 弱勢小校學生免費學鋼琴

2018-03-28 13:50

景氣這麼差！台中高檔餐廳改走平價

2018-03-28 00:21

高租金軋「家底」 公益路「老店」紛撤出

2018-03-28 00:19

彰、新媽祖會 南瑤宮進香 今請火

2018-03-28 00:07

4月雪遲到 下月中…最佳賞桐期

2018-03-27 23:39

陳東睦選竹山鎮長 恐瓜分民進黨票源

2018-03-27 23:29

親子丟開手機 環教遊學趣今天起報名

2018-03-27 23:28

台中願景館試營運 5D劇院限團客

2018-03-27 23:27

中市平安祈福販賣機 祭祖零空汙

2018-03-27 23:25

中市議員選舉 里長妻用英語為夫助選

2018-03-27 19:27

南台中家扶主任洪健胤 獲績優社工終身成就獎

2018-03-27 16:35

影／不仆街不鬆口 中市警犬隊要讓歹徒嚇到吃手手

2018-03-27 16:03

總裁及時雨捐1千5百萬 家扶新館有望了

2018-03-27 15:39

民眾傻眼！垃圾廢棄物入侵「舞衫生態公園」

2018-03-27 15:26

彰基與明道大學打造有機農場 無人機巡水田

2018-03-27 15:19

農民節表彰大會 台中青農展示成果

2018-03-27 14:30

一抹嫣紅點綴翠綠山頭 武陵、福壽山農場桃花盛開

2018-03-27 10:49

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13

台中願景館試營運 超炫5D劇院只限團客預約

2018-03-27 12:03

從山到海、好吃好玩 彰化親子環教遊學趣夯

2018-03-27 11:43

竹山鎮清潔隊長陳東睦 宣布參選竹山鎮長

2018-03-27 10:53
看更多

熱門文章

桃園航空城起死回生？ 敲定2598公頃區段徵收

2018-03-27 20:31

「設計師薪水2萬很高了」 議員參選人蔡宜珊遭控血汗老闆

2018-03-28 10:42

縣長選戰提前布局 金門人事「頻繁」異動惹質疑

2018-03-27 20:28

遭跑票痛失鎮代會主席 宜縣民進黨部將嚴處

2018-03-27 18:36

曾是暴紅景點…這裡九重葛大花冠 如今長這樣

2018-03-28 07:49

屏東地院國民參審模擬登場 素人法官：太震撼

2018-03-27 19:07

景氣這麼差！台中高檔餐廳改走平價

2018-03-28 00:21

松機隨時可遷 柯文哲：就看交通部決心

2018-03-27 23:48

航空城案剔除宏竹里 反迫遷肯定

2018-03-28 00:00

油漆工塗鴉 小金門民宅蹦出衝浪夯景

2018-03-28 00:18

這面百年「弔喪旗」被列為台灣第一件陣頭弔祭古物

2018-03-27 19:43

航空城案 大園海口社區納徵收

2018-03-27 23:54

等了27年 竹市「公道三」走直線

2018-03-27 23:15

改善溪岸老舊雜亂 桃園八德大湳圳闢櫻花步道

2018-03-28 08:59

施威全批綠川整治「攏係假」 中市府：雙管齊下見效

2018-03-28 14:18

高租金軋「家底」 公益路「老店」紛撤出

2018-03-28 00:19

中市議員選舉 里長妻用英語為夫助選

2018-03-27 19:27

嘉市社會處：愛心冰箱不是廚餘桶 要自行管控

2018-03-28 10:00

中市太平產業園區明年完工 引進就業人口數1006人

2018-03-28 13:50

2年誠意溝通 完成「公道三」任務

2018-03-27 23:21

國民參審模擬庭 素人法官震撼

2018-03-27 22:49

預拌混凝土摻雜廢棄物 還非法回填農地全移送

2018-03-27 18:21

宜蘭綠博周六開幕 憑大眾運輸票根免費

2018-03-27 23:38

林口電廠如不符標準 侯友宜：生煤許可證不給

2018-03-28 00:11

施工不慎挖斷電線 高雄車站大停電

2018-03-28 10:51

想洗森林浴 青蛙石觀瀑步道預約入園

2018-03-27 23:44

綠營新北議員初選 中和、土樹三鶯民調出爐

2018-03-28 13:48

筍園被林務局插牌示警不可耕種 世代耕作農民心慌

2018-03-27 17:19

清明吃潤餅小心防腐劑 花蓮衛生局銷毀8.7公斤

2018-03-27 17:23

基隆首創 春假6天免費搭公車

2018-03-27 23:44

陳田錨追思音樂會 各界悼念老議長

2018-03-27 22:40

洗腎牧師奉獻愛 守護都市原民的下一代

2018-03-27 23:57

五峰清泉園區攤販遭強拆 攤商痛哭：無路可走

2018-03-28 16:06

新竹振道行銷爭議 市政府處30萬元罰鍰

2018-03-27 18:15

老舊柴油車製造空汙 未裝煙濾煙器禁入嘉縣商港工業區

2018-03-27 20:11

翻轉鐵門路 台南玉井藝術彩繪大變身

2018-03-28 08:08

北捷東側南北路線首場說明會 居民憂施工

2018-03-27 23:43

規劃10大高需求自行車道 新北UBike更符合通勤

2018-03-28 11:47

嘉義縣議長張明達帶隊慰勞 國軍展現戰力和訓練

2018-03-27 19:30

北市首辦火山災害兵推 假想大屯火山噴發

2018-03-27 22:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top