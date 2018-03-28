影╱百年樟木贈溪湖高中 扶輪社推百年樹人

2018-03-28 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣溪湖高中4月1日將舉辦廿周年校慶，而溪湖中區扶輪社也適逢20週年慶，今天捐贈一株百年寶島香樟給學校，扶輪社楊燿隆社長說，今年國際扶輪社推動減緩地球暖化多種樹理念，為老樹找到新家，也有百年樹人的深遠意義。

溪湖高中校長楊豪森說，這是學校收到最好的20周年校慶禮物，為了搭配這株百年香樟，還在樹旁豎立一塊紀念石，由學校鄭禮勳老師在石頭上提上「成己成物」，將成為校園內一處美麗造景地標，等長出茂密綠葉後也歡迎大家到溪中打卡拍照。

楊燿隆表示，這株百年香樟原本在雲林崙背新一處老社區，高度約有四層樓高，由於老社區重劃後未來可能移除這株老樹，他們決定要替老樹找新家，經過半年籌劃，歷經斷根、修剪等繁複工法，終於等到春天適合移植的季節才移樹捐贈。

鄭禮勳說，紀念石所題的「成己成物」出於《禮記•中庸》，是勉勵學生進德修業，先培養自己的人格，成就自己後，還要幫助別人，對社會有貢獻，即是成就萬事萬物，也是本身才德的發揮，實踐「己欲立而立人；己欲達而達人」的兼善天下理念。