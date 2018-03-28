中市太平產業園區明年完工 引進就業人口數1006人

2018-03-28 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市政府規劃總面積14.37公頃的太平產業園區，工程於去年6月開工，6月可交地廠商同步建廠，預計年全數完工，將有助推動產業聚落形成，強化在地產業實力。

對於台糖公司因合作開發分回的14個坵塊，台糖公司表示近期將辦理招商事宜。

台中市政府經濟發展局表示，台中市為中小企業、製造業重鎮，但長期缺乏土地，導致許多未登記工廠散佈農地，因此，市府於太平區台糖土地規劃太平產業園區，積極輔導非法占用農地的工廠合法化。

園區基地位於太平區西南側，總面積14.37公頃，與台糖公司採合作開發模式，劃設約8.8公頃的產業用地，主要引進低污染及低耗能產業，如金屬製品、電力及機械設備製造業等；另規劃綠地、公園、公共停車場、道路、污水處理廠及服務中心等約5.6公頃公共設施用地，工程費用約5.3億元。

市府於105年11月起辦理園區設廠用地預登記作業，第一階段以輔導未登記工廠為主，並提供部分用地予合法工廠擴廠使用；第二階段除持續輔導未登記工廠外，並開放合法工廠申請設廠，於去年9月，市府持有土地全數預售完畢，共計引進33家廠商登記設廠，其中21家原為未登記工廠，經過輔導後將合法進駐。