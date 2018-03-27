中市議員選舉 里長妻用英語為夫助選

2018-03-27 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市平和里長林煜舜有意參選下屆市議員，為了爭取民進黨提名，他的妻子林孟珊最近為他的一支宣傳片以英語旁白，敘說她身為妻子看到的林煜舜。因為是英語，頗引起大家的好奇，才放上臉書兩天，點閱率已上萬。

林孟珊是南非華僑，英語和南非語流利，林煜舜因在遠洋漁船公司工作，在南非認識了她，後來兩人結婚，林孟珊也回台定居，目前在私立小學擔任英語老師。

林煜舜說，他經濟能力有限，因此連大型看板都不掛，但每周都會推出一支他自製的影片PO上網，內容大都是他的志工所拍或他自己發想的。

因為最近跑行程，他發出了10萬張名片，心想就以這個為題做支影片，但林孟珊「打槍」說他發了10萬張名片是他自己的事，和民眾一點關係都沒有，應該製作民眾想看的內容，並說她願意協助做1集。因此，這支由妻子旁白的影片就誕生了。

林煜舜擔任里長前，除了在遠洋漁船公司工作，也曾是日商駐海外的總經理特助，他的妻子在影片中說，她和林煜舜是因愛和分享而結合，尤其是他那份對事情的堅持，是她願意陪他走一輩子的原因。

但她從未想過林煜舜會參與政治，還擔任兩屆里長，家庭觀念很重的她無法諒解；像是擔任里長薪水比以前少了一半，還幾乎都花在里政上，連吃飯都像打仗一樣，不是她當初想像的生活；或許「這就是他的堅持吧」。