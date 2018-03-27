南投勞工行政科 4月1日更名勞工及青年科

2018-03-27 19:11 中央社 南投縣27日電



南投縣政府社會及勞動處勞工行政科，4月1日起更名勞工及青年科，除縣府各局處依業務持續服務青年，勞工及青年科也將成為整合平台，盼更有效落實青年服務工作。

社會及勞動處代理處長陸正威今天受訪說，更名為勞工及青年科後，將擴大服務青年，以青創就業、青年職訓、青年就業諮詢、就業媒合為主軸，並做為縣府的青年服務整合平台，盼有效落實青年服務工作，吸引更多青年返鄉。

陸正威說，每年開辦在職勞工職業訓練，今年開辦20多個場次，下半年也將首辦青年勞工在職訓練，使青年在職場發展更順利。