影／不仆街不鬆口 中市警犬隊要讓歹徒嚇到吃手手
台中市警局警犬隊今天下午2時許在市警局中庭廣場舉辦揭牌儀式，由市長林佳龍主持，警犬隊8隻警犬生力軍全員亮相，包括年紀最小、只有三個月大的德國狼犬「歐迪」，為因應警犬隊成立，警犬隊特別展示了警犬的咬捕與緝毒的功夫，其中比利時狼犬「忍者」在面對由領犬員所版扮演的歹徒持瓦斯桶、手槍要施暴時，馬上上前咬捕，把歹徒咬到趴在地板上，兇狠的程度，讓現場與會來賓以熱烈掌聲回應。
台中市長林佳龍表示，近年來許多先進國家紛紛藉由警犬高度靈敏的嗅覺，協助進行偵搜爆裂物、反恐維安及毒品查緝與犯罪偵查工作，台中市警犬隊成軍，將正式加入台中市治安維護工作的行列，將成為警察執法的最佳利器，並可大大提升警察各項查緝工作的能量，對於嚇阻犯罪更具有指標性意義，將會讓市民感受到台中市有一個更安全、安心的宜居環境。
台中市警局指出，台中市警犬隊將由隊長陳玉梅領軍，率領9名戰技精良的警界菁英，以及8隻訓練有素的警犬聯合組成，未來警犬隊將肩負起協助台中市治安工作上反恐防爆、緝毒偵搜及凶嫌搜捕的重責大任，台中市從今年起將陸續舉辦2018世界花卉博覽會、音樂祭、九合一選舉及2019青年奧運會等大型活動，警犬隊將適時投入協助執行相關反恐維安治安維護工作，確保相關各項活動安全順利舉行。
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