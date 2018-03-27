從山到海、好吃好玩 彰化親子環教遊學趣夯

2018-03-27 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



環境教育也可以很好玩！彰化縣環保局結合縣內環境教育特色單位與場所，辦理「親子共學，環教遊學趣」環境教育系列活動，共分為8大主題，從山到海，有好吃的，也有好玩的，還可以體驗彰化農漁村風情，共有44梯次2220名額，環保局長江培根歡迎親子放開手機，一起走出戶外。

彰化縣環保局長江培根表示， 近年來縣府積極推動綠能環保、友善環境、無毒有機，主張從農田到餐桌，滿足低碳、永續又健康，去年即開辦「親子共學，環教遊學趣」活動，民眾反應十分熱烈，今年增加主題、梯次及名額 ，讓更多親子參與。

「親子共學，環教遊學趣」8大路線活動，包含「茉」香四溢，花開魅「莉」-造訪無毒農業」、「饗宴自然十八彎古道體驗活動」、「從能源到餐桌，遨遊綠色新生活」、「吟遊王功‧珍愛海洋ACTION」、「樂遊田中尋「梨」復興」、「海陸悠遊行-福寶濕地與乳牛彩繪村探索」、「金碳稻物語農村體驗營」及「千千水世界-打開水處理透視鏡」的活動，介紹彰化縣生態與人文環境，以創意、有趣的方式，體驗欣賞彰化環境之美。