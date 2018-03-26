2大宮廟曾因心結27年不相往來 他是怎麼化解的？

2018-03-26 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化南瑤宮媽祖8天7夜笨港徒步進香之旅，今天中午抵達雲林北港朝天宮，受到朝天宮董事長蔡咏鍀率領百位神轎隊伍接轎，還抬三頂轎！如此熱情而盛大的場面，誰能想到南瑤宮與朝天宮曾經因為誤解，造成27年不相往來，5年前，經南瑤宮管理人、彰化市長邱建富親自拜訪朝天宮，才恢復交流。

3月瘋媽祖，正是進香熱季，各宮廟交流頻繁，但往往因為多種因素，造成許多宮廟的嫌隙，互不相往來，常令信眾嘆惋，像大甲鎮瀾宮與北港朝天宮、嘉義奉天宮與北港朝天宮迄今都還沒有解凍，而彰化南瑤宮與朝天宮、彰化南瑤宮與松山慈祐不相往來，則是經由邱建富積極拜訪對方後，才告冰釋，甚至關係更密切。

邱建富說，彰化南瑤宮媽祖到笨港進香，早年與大甲鎮瀾宮媽祖一樣，也都會到朝天宮交香。1986年卻因朝天宮辦祭典媽祖正要出門遶境，南瑤宮不得其門而入，兩宮廟起了嫌隙，從此27年不再交流，直到2013年，他以南瑤宮管理人身分主動拜訪朝天宮，才恢復中斷27年的交流。

5年來，兩宮廟關係越發緊密，此次南瑤宮媽祖笨港進香，北港朝天宮董事長蔡咏鍀不僅參加24日上午的起駕儀式，南瑤宮媽祖今天中午抵朝天宮會香時，又受到蔡咏鍀熱情相迎，徒步陪走，讓邱建富感觸良多。

此外，松山慈祐宮和彰化南瑤宮都是歷史悠久的媽祖廟，同是香火鼎盛，相互往來頻繁，已有至少逾半世紀以上的宗教情誼關係，而松山慈祐宮的參香團規模稱得上是全台數一數二的，每年到彰化南瑤宮參香的成員所搭乘的遊覽車，動輒都上一、二百輛以上，估計參香團達6000人以上，卻因南瑤宮早期沒有大型停車場，加上很多遊覽車被警方開單告發，此後10多年，松山慈祐宮不再到南瑤宮參香。