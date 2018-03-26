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中市府與農信保簽約 青農7億專案貸款

2018-03-26 20:16中央社 台中26日電

台中市政府今天與農信保基金簽約，今年起共同辦理青農信用保證專案貸款，提供信用保證融資額度總金額7億元，讓年輕農民安心創業與從事農業生產工作。

台中市政府農業局下午在市府舉辦「台中市青農創業基金與農信保基金合作專案貸款簽約」記者會，台中市長林佳龍在農業局長王俊雄、勞工局長黃荷婷的陪同下，與財團法人農業信用保證基金董事長宮文萍簽約，包括市議員張雅旻、台中市多間農會總幹事及銀行代表都出席見證。

林佳龍表示，他代表青年農民感謝所有合作單位，這次市府與農信保基金合作，每名青農不僅最高可申貸創業資金1000萬元，勞工局還提供2年的利息補貼，算是全國最優厚的條件。

林佳龍指出，為讓年輕人投入農業，市府提出「青年加農、賢拜傳承」計畫，訓練超過100名青農；但青年投入農業，首先面臨生計問題，市府提供生活津貼，再加上前輩傳承，透過社會網絡一起建立技術、通路與各種人際關係；青農們已具備技術，現在需要資金、土地及各種生產資源，市府提供一條龍的服務，協助青農完善發展。

宮文萍表示，這次與市府合作開辦青農創業與農企業貸款信用保證專案，每名青農最高可貸款至1000萬元，其中農信保基金提供90%的擔保，也就是貸款出去90%的風險由農信保承擔，希望藉此使農會、銀行樂意推動這項貸款。

台中市長林佳龍（左）26日與財團法人農業信用保證基金董事長宮文萍（右）簽約，將共...
台中市長林佳龍（左）26日與財團法人農業信用保證基金董事長宮文萍（右）簽約，將共同辦理青農信用保證專案貸款，盼讓年輕農民安心創業與從事農業生產工作。中央社
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