中市外埔文化節 麥田尋寶窯烤披薩樂趣多

2018-03-25 17:38 中央社 台中25日電



「2018年外埔幽浮麥樂文化節」今天登場，立法院副院長蔡其昌致詞時讚揚，外埔青年農民以友善農法轉契作各項雜糧作物，表現優異；主辦單位並安排麥田尋寶、窯烤披薩等活動。

「2018年外埔幽浮麥樂文化節」在台中市外埔區土城里的麥田登場，現場不僅可看到一望無際的黃金麥浪，還洋溢著濃濃窯烤披薩香，吸引很多民眾全家一起參加。

今天的活動不但有三代同堂攜手同行的健行活動，也有為小朋友安排的童玩遊戲闖關，還有麥田迷宮中由修平科技大學設計的抓寶遊戲App，吸引大小朋友麥田尋寶；為了介紹在地人文地景，修平科技大學學生經在地耆老訓練後，以腳踏車導覽遊客暢遊鄉間小道。

蔡其昌表示，他每年一定會參加幽浮麥樂文化節，而且活動一年比一年盛大，參加民眾也更多，代表主辦單位及在地青農十分用心，政府會持續支持青農。

蔡其昌指出，近幾年農委會與台中市政府積極輔導，外埔農民以友善農法轉契作各項雜糧作物，包括小麥、蕎麥與非基改黑豆等，在地青年農民不但對農作物進行加值創生，更積極在社區舉辦活動推廣優良農產品。

道卡斯青年工作會理事長施志昌表示，這次是第三年舉辦幽浮麥樂文化節，往年每次舉辦都吸引大批民眾參與，期望可以透過此類活動發揚外埔的美。

施志昌說，道卡斯青年工作會的團隊成員都是在地的年輕人，大家共同的目標就是讓更多人喜歡到大甲、大安、外埔旅遊，進而提升就業機會，讓在外遊子可以回家鄉就業，改善村落平均年齡老化問題。（編輯：施燕飛/梁君棣）