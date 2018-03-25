走讀大安文化節 今天來森林公園品杜鵑花香

2018-03-25 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



愛好自然生態與植物園藝的朋友注意囉，北市大安區公所連續舉辦7年的「走讀大安文化節」今年搭配2018台北杜鵑花季活動，今天（25日）下午2點到4點半將在大安森林公園親子舞臺舉辦「花言‧花語‧話大安」成果發表活動，邀請民眾走進入公園品味三月杜鵑花。

走讀大安文化節今年與台灣大學園藝暨景觀學系師生、農業試驗場合作，提供民眾植物生態深度導覽、觀察大安區豐富生態資源、認識自然農藝及都會園藝，體驗不一樣的大安人文。而昨天走讀活動最後一場次在台大農場園藝分場進行，除推廣健康、接觸自然、永續發展及田園城市等理念，還透過園藝DIY加深民眾對園藝的認知與喜愛，吸引老中青三代參加。

大安區長林明寬表示，每年的走讀大安文化節，區公所都會設法發掘讓人意想不到的大安特色，帶給民眾驚奇；區公所今天會繼續在大安森林公園辦理成果發表，邀請民眾走進大安森林公園品味三月杜鵑花；親子舞臺區將以杜鵑花館形式呈現常見的杜鵑花品種照片與介紹，讓民眾更深入瞭解北市的市花。