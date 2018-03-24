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延續大學時代服務熱血 興大校友成立仁愛之友會

2018-03-24 23:41聯合報 記者柯永輝╱即時報導

延續大學時期參加服務性社團時服務偏鄉的熱血，一群中興大學畢業的校友，今天在日月潭青年活動中心舉辦「社團法人中興仁愛之友會成立大會」，希望在事業有成之後，接續當年的熱情，繼續傳愛。

中興仁愛之友會的前身是國立中興大學仁愛社、山地服務隊的成員，他們當年在就讀中興大學期間，參加學校的仁愛社、山地服務隊，平時利用課餘假日前往台中惠明盲校、台中育幼院等各地協助弱勢孩童課業輔導，暑假期間更組成山地服務隊前往南投信義鄉、屏東縣泰武鄉等原住民部落進行服務，從學生時代就能培養服務社會關懷弱勢的情操，社員之間也因此凝聚了深厚的感情和向心力。

隨著畢業各奔前程，幾年前，他們透過社群網路，將當年的夥伴一一找回來，有些人已經移民或在國外發展，透過網路社群，每年號召夥伴從各地趕回來參加社員聚會、話當年，這樣的情誼十分難得，同時更把每年社團聚會結餘款捐給惠民盲校、育幼院弱勢團體等機構。

他們也參與各項慈善關懷活動，如去年就和台北市陽明山獅子會共同策劃舉辦「獅子心人愛情慈善音樂會」，在高雄捷運美麗島站引發熱烈回響，在他們的號召與協助下，幫助屏東縣信義國小阿猴仔人聲樂團募得經費，讓學校有更好的設備訓練孩子，也讓弱勢孩童的才華被看見。

去年，在社員號召下，決定將這股熱情延伸，正式向內政部申請成立社團法人中興仁愛之友會，並在今天舉行成立大會，未來將透過社團法人號召、結合社會大眾的力量公益行善。

中興大學校友今天在日月潭青年活動中心舉辦「社團法人中興仁愛之友會成立大會」。圖／...
中興大學校友今天在日月潭青年活動中心舉辦「社團法人中興仁愛之友會成立大會」。圖／中興仁愛之友會
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中興大學校友今天在日月潭青年活動中心舉辦「社團法人中興仁愛之友會成立大會」。圖／...
中興大學校友今天在日月潭青年活動中心舉辦「社團法人中興仁愛之友會成立大會」。圖／中興仁愛之友會
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中興大學校友今天在日月潭青年活動中心舉辦「社團法人中興仁愛之友會成立大會」。圖／...
中興大學校友今天在日月潭青年活動中心舉辦「社團法人中興仁愛之友會成立大會」。圖／中興仁愛之友會
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中興大學育幼院原住民
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