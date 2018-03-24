彰化南瑤宮媽祖起駕 萬人將陪三媽「潦溪」

2018-03-24 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化南瑤宮媽祖「徒步百年古香路」8天7夜笨港進香活動，今天上午起駕，3月31日回鑾安座。行經地區將涵蓋彰化、雲林與嘉義等3個縣市、25個鄉鎮市，全程來回近300公里，最具特色的是29日晚間，將循「三媽愛潦溪」傳統，由上萬信眾護衛三媽涉水橫渡濁水溪。

今年進香活動是由南瑤宮十個媽會中的聖三媽會、新三媽會與老六媽會共同輪值主辦，稱為「三媽年（或三媽六）」。今天上午的起駕儀式，由南瑤宮管理人、彰化市長邱建富主持，包括彰化縣長魏明谷、台中市長林佳龍、民進黨中央黨部秘書長洪耀福、立委黃秀芳、王惠美、前內政部長余政憲等人，以及各宮廟負責人，均參與儀典，

南瑤宮管理人、彰化市長邱建富表示，南瑤宮三媽徒步笨港進香是台灣進香文化起始元祖，已經有215年歷史，是全國保存最完整古禮與媽祖宗教文化的進香活動。俗諺說「大媽愛吃雞、二媽愛冤家、三媽愛潦溪」，今年也是超過萬名信眾共同護駕媽祖鑾轎潦溪，共同完成進香最重要的任務，期望這項百年活動能受到文化部重視，將它提列為國家文化無形資產，將台灣最著名的媽祖文化活動列入保存。

彰化縣長魏明谷表示，縣府將協助南瑤宮老三媽進香潦溪申請列入文化資產，讓南瑤宮相關單位來保存這項極具歷史宗教意義的無形文化。