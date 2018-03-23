親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

悲情！陳抗暴增 警察加班40小時才換1支嘉獎

波及全球經濟 一張圖看懂美中貿易戰

檜木眠床桌子CP值高 彰化再生家具等著尋寶

2018-03-23 17:18聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣環境保護局明天上午9時至12時，在家戶廢棄大型家具回收再利用廠舉辦再生家具販售會，共有570件家具供選擇，其中最引人注目的是6件檜木家具，最貴的一張檜木床標售3萬6000元，其餘檜木桌則在1萬6000到1萬8000元，有一些買家已躍躍欲試。

環保局指出，彰化縣家具回收再利用廠將轄內各鄉鎮市公所回收民眾不要的廢棄大型家具，透過廠內專業木工師傅黃文凱的妙手，修繕改造，將原本廢棄不堪使用的木製家具搖身一變為全新家具，或將回收家具篩選具有再利用價值的部分進行拆解，組合成新品家具，賦予新生命、新用途，延續存在價值，落實資源再生利用。

60歲的黃文凱是環保局技術工，帶領5名工人在彰化縣家戶廢棄大型家具回收再利用廠，經過他的巧手，賦予舊家具新的生命。黃文凱說，他從14歲就從事木工技藝，至今已45年，他說，有人笑他「外面一天2000元不賺，卻來一個才2萬元工作。」但能搶救舊家具，賦與新生命，讓他過得更充實。

明天的販售會共有570件再生家具可供選購，包括檜木床、繪木書桌及重新製作各類型椅子。由於檜木床、桌因稀有及珍貴性，標價都比市價便宜許多，很多買家事先已經鎖定。黃文凱還將重新組合檜木家具的構件，製成檜木按摩棒，一支500元，也有檜木面紙盒900元，詢問度也很高。

另外，還有為數甚多的課桌椅，因為都是實木，經過整修後，更加堅固耐用，並帶有濃濃懷舊風，每次販售也都人氣十足，不乏民宿、餐飲或幼兒園業者前來掃貨。

環保局表示，有意購買的民眾，可以標售挑購，如果多人看上同一物件，則採抽籤方式決定。

60歲的黃文凱是彰化縣環保局技術工，帶領5名工人在彰化縣家戶廢棄大型家具回收再利...
60歲的黃文凱是彰化縣環保局技術工，帶領5名工人在彰化縣家戶廢棄大型家具回收再利用廠，經過他的巧手，賦予舊家具新的生命。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣家戶廢棄大型家具回收再利用廠為數甚多的課桌椅，因為都是實木，經過整修後，更...
彰化縣家戶廢棄大型家具回收再利用廠為數甚多的課桌椅，因為都是實木，經過整修後，更加堅固耐用，並帶有濃濃懷舊風，每次販售都人氣十足。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣環境保護局明天上午在家戶廢棄大型家具回收再利用廠舉辦再生家具販售會，最引人...
彰化縣環境保護局明天上午在家戶廢棄大型家具回收再利用廠舉辦再生家具販售會，最引人注目的是6件檜木家具。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣環境保護局明天上午在家戶廢棄大型家具回收再利用廠舉辦再生家具販售會，最引人...
彰化縣環境保護局明天上午在家戶廢棄大型家具回收再利用廠舉辦再生家具販售會，最引人注目的是6件檜木家具，最貴的一張檜木床標售3萬6000元。記者劉明岩／攝影
分享
黃文凱將重新組合檜木家具的構件，製成檜木按摩棒，一支500元，也有檜木面紙盒90...
黃文凱將重新組合檜木家具的構件，製成檜木按摩棒，一支500元，也有檜木面紙盒900元，詢問度也很高。記者劉明岩／攝影
分享

幼兒園
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

女律師吳莉鴦沒領薪照顧原鄉兒童 丈夫獻花支持

2018-03-23 12:21

南投131線牛洞段落石砸死人 工程會核定架網

2018-03-23 09:04

「窮人的高速公路」終於通了！ 台61線中部路段月底通車

2018-03-23 06:57

城市行銷！林佳龍喊出這10個「台中OO之都」

2018-03-23 00:19

冬雨+寒流 投縣青梅減3成

2018-03-22 23:25

開發木棉盆栽 麵店老闆10年有成

2018-03-22 23:19

彰市盤點行道樹 編號列管

2018-03-22 23:17

細數林佳龍喊過的中市願景 有這10個「ＯＯ之都」

2018-03-22 23:09

申辦「世界設計之都」 中市想翻轉風貌

2018-03-22 23:02

中市抽檢清明應景祭祖食品 2件不合格

2018-03-22 18:56

考生投訴中捷招考只用面試有詭？市府：專業延攬

2018-03-22 14:03

中捷招考僅面試 市府：延攬具經驗人員

2018-03-22 13:35

繼台北之後 台中要申辦2022「世界設計之都」

2018-03-22 11:50

彰化秘密花園 南郭坑溪苦楝花之美

2018-03-22 10:26

手遊「旅蛙」正夯 靜宜大學辦「旅蛙閱讀趣」書展

2018-03-22 07:29

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

「窮人的高速公路」終於通了！ 台61線中部路段月底通車

2018-03-23 06:57

從荒地變黃金 原來信義區以前長這樣

2018-03-23 09:20

注意囉！桃園區900戶 27日將停水

2018-03-23 10:14

愛河成了變色龍！破解紅白藍黑 猜汙染就遜掉了

2018-03-23 10:00

國民黨北市議員初選狀況多 陳孋輝放棄連任

2018-03-22 18:51

實習22k起薪45k 禮儀業者首度校園徵才

2018-03-22 18:55

雜草叢生地變身彎道溜滑梯 基隆小朋友好愛

2018-03-23 09:04

大巨蛋能否辦演唱會惹議 柯P派陳景峻協調

2018-03-22 23:21

城市行銷！林佳龍喊出這10個「台中OO之都」

2018-03-23 00:19

驚！紫斑蝶現蹤國道 每分鐘逾150隻

2018-03-23 13:09

嘉義梅山地震受損？大林榮林陸橋驚見裂縫

2018-03-23 11:51

幻象2000退役技師 變身「輔具醫生」

2018-03-22 18:16

影／鄭文燦眾人前理髮 被讚有「帝王相」

2018-03-22 17:34

台灣財神祖廟發跡地 變成典雅咖啡茶樓

2018-03-22 19:50

二戰時期軍事遺址被鏟平 文史單位搶救既存機堡納文資

2018-03-22 20:23

屏東眷村拆除半年軍方不付錢？包商氣得揚言封路

2018-03-23 11:25

女律師吳莉鴦沒領薪照顧原鄉兒童 丈夫獻花支持

2018-03-23 12:21

調高進價惹議？ 金酒：不實指控

2018-03-22 23:29

朱立倫訪陸 搭地鐵會南京大學台生

2018-03-22 22:44

為什麼動員8車接3人？ 許姓宗親總會長釋疑

2018-03-22 18:35

新北周六恐龍日快閃 兒童節還「有騎又有玩」

2018-03-23 10:56

投訴／櫻花春天移植「難活」 桃市府急喊卡

2018-03-23 00:06

火蟻入侵竹縣 民眾被咬緊急送急診求救

2018-03-22 17:39

採收季和中部重疊 恆春洋蔥價格崩跌

2018-03-23 09:04

地方抗議多？台東UAV偵搜部隊悄悄移防屏東

2018-03-23 11:32

台17線墊高改善水患 佳冬羌園民眾有疑慮

2018-03-22 19:39

歷經多年抗爭 福祿壽生命藝術園區開始營運

2018-03-22 20:25

細數林佳龍喊過的中市願景 有這10個「ＯＯ之都」

2018-03-22 23:09

南投131線牛洞段落石砸死人 工程會核定架網

2018-03-23 09:04

同一株百合18朵花 龜山島花王快現身了

2018-03-23 16:16

屏東人最無奈的morning call...「聯勇操演」

2018-03-23 10:10

新北三芝「櫻浪」接力 美得讓人窒息

2018-03-22 23:31

新舞台舊址將重建信義A7大樓 環評過關

2018-03-23 13:32

開發木棉盆栽 麵店老闆10年有成

2018-03-22 23:19

位於斷層帶…花蓮市洄瀾人文館不續約 各單位搬遷

2018-03-23 00:04

花醫護理師帶狗進辦公室 醫院道歉研議懲處

2018-03-23 16:18

換地案改無償撥用 柯文哲：政府不唯利是圖

2018-03-22 23:54

想合照快來！阿里山「櫻王」最美僅5天

2018-03-22 23:19

泰山人的秘密花園 粉色吉野櫻盛開中

2018-03-22 20:14

行動戶政深入校園 國中生體驗初領身分證

2018-03-22 17:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top