檜木眠床桌子CP值高 彰化再生家具等著尋寶

2018-03-23 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣環境保護局明天上午9時至12時，在家戶廢棄大型家具回收再利用廠舉辦再生家具販售會，共有570件家具供選擇，其中最引人注目的是6件檜木家具，最貴的一張檜木床標售3萬6000元，其餘檜木桌則在1萬6000到1萬8000元，有一些買家已躍躍欲試。

環保局指出，彰化縣家具回收再利用廠將轄內各鄉鎮市公所回收民眾不要的廢棄大型家具，透過廠內專業木工師傅黃文凱的妙手，修繕改造，將原本廢棄不堪使用的木製家具搖身一變為全新家具，或將回收家具篩選具有再利用價值的部分進行拆解，組合成新品家具，賦予新生命、新用途，延續存在價值，落實資源再生利用。

60歲的黃文凱是環保局技術工，帶領5名工人在彰化縣家戶廢棄大型家具回收再利用廠，經過他的巧手，賦予舊家具新的生命。黃文凱說，他從14歲就從事木工技藝，至今已45年，他說，有人笑他「外面一天2000元不賺，卻來一個才2萬元工作。」但能搶救舊家具，賦與新生命，讓他過得更充實。

明天的販售會共有570件再生家具可供選購，包括檜木床、繪木書桌及重新製作各類型椅子。由於檜木床、桌因稀有及珍貴性，標價都比市價便宜許多，很多買家事先已經鎖定。黃文凱還將重新組合檜木家具的構件，製成檜木按摩棒，一支500元，也有檜木面紙盒900元，詢問度也很高。

另外，還有為數甚多的課桌椅，因為都是實木，經過整修後，更加堅固耐用，並帶有濃濃懷舊風，每次販售也都人氣十足，不乏民宿、餐飲或幼兒園業者前來掃貨。