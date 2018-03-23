水稻險最高補助9成保費 農民不用擔心颱風蟲害
近年極端天氣頻率增加，天災及病蟲害導致農作之收穫量減損難測，為協助農民保障收益及分散風險，農委會今年1期稻作補助投保富邦產物保險公司「水稻區域收穫農作物保險」保費50%，讓農民除了農業天然災害救助措施外，再增一重保障。保險銷售至3月30日截止，請農友把握最後期限，儘速至農會或富邦產險服務據點洽辦投保。
農糧署中區分署說明，水稻保險由中央政府補助50%的保費，另各縣市政府亦有加碼補助，臺中、南投、雲林等縣市政府分別加碼補助保費33.3%、10%、40%，農友最低僅需自付10%保費。水稻保險理賠係採當期作平均收穫量低於保證收穫量，即前五年平均收穫量乘以保證程度計算，1期作保證程度為90%，2期作為80%之差額作為計算理賠之依據，無需個別查勘評估，免認定爭議。
去年第2期作試辦，有1851名農友投保，投保面積1748公頃，經依該理賠方式及農委會公告之各鄉鎮市當期作平均收穫量計算結果，彰化縣線西鄉及二林鎮之投保農民將可獲得理賠。以線西鄉為例，2名農民分別投保比例100%面積0.6128公頃及比例60%面積4.5965公頃，當期作每公頃平均收穫量為2984公斤，保證收穫量為3182公斤，減少收穫量為198公斤，經試算其將分別可獲得理賠金2791元及1萬2559元，補貼農民減產的損失。
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