水稻險最高補助9成保費 農民不用擔心颱風蟲害

2018-03-23 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



近年極端天氣頻率增加，天災及病蟲害導致農作之收穫量減損難測，為協助農民保障收益及分散風險，農委會今年1期稻作補助投保富邦產物保險公司「水稻區域收穫農作物保險」保費50%，讓農民除了農業天然災害救助措施外，再增一重保障。保險銷售至3月30日截止，請農友把握最後期限，儘速至農會或富邦產險服務據點洽辦投保。

農糧署中區分署說明，水稻保險由中央政府補助50%的保費，另各縣市政府亦有加碼補助，臺中、南投、雲林等縣市政府分別加碼補助保費33.3%、10%、40%，農友最低僅需自付10%保費。水稻保險理賠係採當期作平均收穫量低於保證收穫量，即前五年平均收穫量乘以保證程度計算，1期作保證程度為90%，2期作為80%之差額作為計算理賠之依據，無需個別查勘評估，免認定爭議。