親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

悲情！陳抗暴增 警察加班40小時才換1支嘉獎

波及全球經濟 一張圖看懂美中貿易戰

水稻險最高補助9成保費 農民不用擔心颱風蟲害

2018-03-23 17:01聯合報 記者江良誠╱即時報導

近年極端天氣頻率增加，天災及病蟲害導致農作之收穫量減損難測，為協助農民保障收益及分散風險，農委會今年1期稻作補助投保富邦產物保險公司「水稻區域收穫農作物保險」保費50%，讓農民除了農業天然災害救助措施外，再增一重保障。保險銷售至3月30日截止，請農友把握最後期限，儘速至農會或富邦產險服務據點洽辦投保。

農糧署中區分署說明，水稻保險由中央政府補助50%的保費，另各縣市政府亦有加碼補助，臺中、南投、雲林等縣市政府分別加碼補助保費33.3%、10%、40%，農友最低僅需自付10%保費。水稻保險理賠係採當期作平均收穫量低於保證收穫量，即前五年平均收穫量乘以保證程度計算，1期作保證程度為90%，2期作為80%之差額作為計算理賠之依據，無需個別查勘評估，免認定爭議。

去年第2期作試辦，有1851名農友投保，投保面積1748公頃，經依該理賠方式及農委會公告之各鄉鎮市當期作平均收穫量計算結果，彰化縣線西鄉及二林鎮之投保農民將可獲得理賠。以線西鄉為例，2名農民分別投保比例100%面積0.6128公頃及比例60%面積4.5965公頃，當期作每公頃平均收穫量為2984公斤，保證收穫量為3182公斤，減少收穫量為198公斤，經試算其將分別可獲得理賠金2791元及1萬2559元，補貼農民減產的損失。

農委會補助一期稻作收獲保險，加上縣市政府補助，農民最低只要負擔一成保費，就不用擔...
農委會補助一期稻作收獲保險，加上縣市政府補助，農民最低只要負擔一成保費，就不用擔心颱風或蟲害造成農作物損失。記者江良誠／攝影
分享

農民保險保費
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

女律師吳莉鴦沒領薪照顧原鄉兒童 丈夫獻花支持

2018-03-23 12:21

南投131線牛洞段落石砸死人 工程會核定架網

2018-03-23 09:04

「窮人的高速公路」終於通了！ 台61線中部路段月底通車

2018-03-23 06:57

城市行銷！林佳龍喊出這10個「台中OO之都」

2018-03-23 00:19

冬雨+寒流 投縣青梅減3成

2018-03-22 23:25

開發木棉盆栽 麵店老闆10年有成

2018-03-22 23:19

彰市盤點行道樹 編號列管

2018-03-22 23:17

細數林佳龍喊過的中市願景 有這10個「ＯＯ之都」

2018-03-22 23:09

申辦「世界設計之都」 中市想翻轉風貌

2018-03-22 23:02

中市抽檢清明應景祭祖食品 2件不合格

2018-03-22 18:56

考生投訴中捷招考只用面試有詭？市府：專業延攬

2018-03-22 14:03

中捷招考僅面試 市府：延攬具經驗人員

2018-03-22 13:35

繼台北之後 台中要申辦2022「世界設計之都」

2018-03-22 11:50

彰化秘密花園 南郭坑溪苦楝花之美

2018-03-22 10:26

手遊「旅蛙」正夯 靜宜大學辦「旅蛙閱讀趣」書展

2018-03-22 07:29

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

「窮人的高速公路」終於通了！ 台61線中部路段月底通車

2018-03-23 06:57

從荒地變黃金 原來信義區以前長這樣

2018-03-23 09:20

注意囉！桃園區900戶 27日將停水

2018-03-23 10:14

愛河成了變色龍！破解紅白藍黑 猜汙染就遜掉了

2018-03-23 10:00

國民黨北市議員初選狀況多 陳孋輝放棄連任

2018-03-22 18:51

實習22k起薪45k 禮儀業者首度校園徵才

2018-03-22 18:55

雜草叢生地變身彎道溜滑梯 基隆小朋友好愛

2018-03-23 09:04

大巨蛋能否辦演唱會惹議 柯P派陳景峻協調

2018-03-22 23:21

城市行銷！林佳龍喊出這10個「台中OO之都」

2018-03-23 00:19

驚！紫斑蝶現蹤國道 每分鐘逾150隻

2018-03-23 13:09

嘉義梅山地震受損？大林榮林陸橋驚見裂縫

2018-03-23 11:51

幻象2000退役技師 變身「輔具醫生」

2018-03-22 18:16

影／鄭文燦眾人前理髮 被讚有「帝王相」

2018-03-22 17:34

台灣財神祖廟發跡地 變成典雅咖啡茶樓

2018-03-22 19:50

二戰時期軍事遺址被鏟平 文史單位搶救既存機堡納文資

2018-03-22 20:23

屏東眷村拆除半年軍方不付錢？包商氣得揚言封路

2018-03-23 11:25

女律師吳莉鴦沒領薪照顧原鄉兒童 丈夫獻花支持

2018-03-23 12:21

調高進價惹議？ 金酒：不實指控

2018-03-22 23:29

朱立倫訪陸 搭地鐵會南京大學台生

2018-03-22 22:44

為什麼動員8車接3人？ 許姓宗親總會長釋疑

2018-03-22 18:35

新北周六恐龍日快閃 兒童節還「有騎又有玩」

2018-03-23 10:56

投訴／櫻花春天移植「難活」 桃市府急喊卡

2018-03-23 00:06

火蟻入侵竹縣 民眾被咬緊急送急診求救

2018-03-22 17:39

採收季和中部重疊 恆春洋蔥價格崩跌

2018-03-23 09:04

地方抗議多？台東UAV偵搜部隊悄悄移防屏東

2018-03-23 11:32

台17線墊高改善水患 佳冬羌園民眾有疑慮

2018-03-22 19:39

歷經多年抗爭 福祿壽生命藝術園區開始營運

2018-03-22 20:25

細數林佳龍喊過的中市願景 有這10個「ＯＯ之都」

2018-03-22 23:09

同一株百合18朵花 龜山島花王快現身了

2018-03-23 16:16

南投131線牛洞段落石砸死人 工程會核定架網

2018-03-23 09:04

屏東人最無奈的morning call...「聯勇操演」

2018-03-23 10:10

新北三芝「櫻浪」接力 美得讓人窒息

2018-03-22 23:31

新舞台舊址將重建信義A7大樓 環評過關

2018-03-23 13:32

開發木棉盆栽 麵店老闆10年有成

2018-03-22 23:19

位於斷層帶…花蓮市洄瀾人文館不續約 各單位搬遷

2018-03-23 00:04

花醫護理師帶狗進辦公室 醫院道歉研議懲處

2018-03-23 16:18

換地案改無償撥用 柯文哲：政府不唯利是圖

2018-03-22 23:54

泰山人的秘密花園 粉色吉野櫻盛開中

2018-03-22 20:14

想合照快來！阿里山「櫻王」最美僅5天

2018-03-22 23:19

行動戶政深入校園 國中生體驗初領身分證

2018-03-22 17:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top