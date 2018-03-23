南投131線牛洞段落石砸死人 工程會核定架網

2018-03-23 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮水頭里投131線牛洞路段去年11月發生落石砸車釀1死意外，經縣府提報設置防落石網計畫，行政院公共工程委員會近期核定將補助3500萬元，待正式公文送達即辦理發包施工，以提升行車安全。

縣道131線是埔里鎮通往魚池鄉東光、共和村的要道，也是埔里前往日月潭、九族文化村等景點的替代道路，車流量不小卻頻傳落石，去年11月19日更因砸中行經車輛，造成邱姓車子自撞山壁亡，令民眾更提心吊膽，盼縣府盡速整治。

南投縣府因此在事發同月月底前往會勘，評估該路段因路寬不足不宜設置隧道，因此規畫以不阻礙景觀，且施工期較短的「落石網工法」，決定在易落石路段設置長約200公尺的防落石網，並獲公共工程委員會同意補助。

立委馬文君說，公共工程委員會、交通部公路總局今年元月前往會勘時，縣府提出要以路側防落石網、開口式簾幕網及被動式防落石網等三層防護落石，且爭取經費設置，經審議確認原則可行後，工程會近期已同意補助3500萬元經費。