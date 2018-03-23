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南投131線牛洞段落石砸死人 工程會核定架網

2018-03-23 09:04聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮水頭里投131線牛洞路段去年11月發生落石砸車釀1死意外，經縣府提報設置防落石網計畫，行政院公共工程委員會近期核定將補助3500萬元，待正式公文送達即辦理發包施工，以提升行車安全。

縣道131線是埔里鎮通往魚池鄉東光、共和村的要道，也是埔里前往日月潭、九族文化村等景點的替代道路，車流量不小卻頻傳落石，去年11月19日更因砸中行經車輛，造成邱姓車子自撞山壁亡，令民眾更提心吊膽，盼縣府盡速整治。

南投縣府因此在事發同月月底前往會勘，評估該路段因路寬不足不宜設置隧道，因此規畫以不阻礙景觀，且施工期較短的「落石網工法」，決定在易落石路段設置長約200公尺的防落石網，並獲公共工程委員會同意補助。

立委馬文君說，公共工程委員會、交通部公路總局今年元月前往會勘時，縣府提出要以路側防落石網、開口式簾幕網及被動式防落石網等三層防護落石，且爭取經費設置，經審議確認原則可行後，工程會近期已同意補助3500萬元經費。

消息傳回地方，民眾均盼縣府能盡速動工，以防落石傷人再次發生；對此，縣府工務處長陳錫梧回應，防落石網工程目前已完成設計，待正式收到上級公文，就會立即辦理發包，粗估架設工程約3個月，盼趕在今年上半年完工，以確保路安。

南投縣道131線牛洞路段頻落石造成傷亡，縣府責成工程單位擺放警示錐，且派員站哨指...
南投縣道131線牛洞路段頻落石造成傷亡，縣府責成工程單位擺放警示錐，且派員站哨指揮。圖／報系資料
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南投縣道131線牛洞路段本月19日發生落石砸車，女駕駛撞山壁釀一死悲劇。圖／報系...
南投縣道131線牛洞路段本月19日發生落石砸車，女駕駛撞山壁釀一死悲劇。圖／報系資料照
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南投縣長林明溱去年赴縣道131線會勘，允諾將籌措經費架設防落石網，如今工程會核定...
南投縣長林明溱去年赴縣道131線會勘，允諾將籌措經費架設防落石網，如今工程會核定補助。圖／報系資料照
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南投縣道131線牛洞路段落石頻傳，縣府目前責成工程單位擺放交通警示錐和警示牌。圖...
南投縣道131線牛洞路段落石頻傳，縣府目前責成工程單位擺放交通警示錐和警示牌。圖／報系資料照
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埔里馬文君九族文化村
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