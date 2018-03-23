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城市行銷！林佳龍喊出這10個「台中OO之都」

2018-03-23 00:19聯合報 記者喻文玟╱即時報導

地方首長打造城市願景，常喊出「ＯＯ之都」口號，例如高雄臨港屬「海洋之都」、桃園是「國門之都」；台中在爭取申辦2022年世界設計之都，除此之外，市長林佳龍口中的台中，在10個不同領域都有「之都」風範。

林佳龍早在上任前，就關注台中志工人口多，打造台中成為「志工首都」，目前志工人數超過10萬人，更要設置國際NPO專區、INGO中心，趁年底花博開幕，以志工展現熱情的民間力。

台中市是經濟日報選出的最幸福城市，林佳龍把台中定位為「生活首都」，強調生活基礎建設。精密機械產業群聚中部又喊出「智慧機械之都」，與中央合作成立智慧機械辦公室，盼加速產業進化。

不只如此，林佳龍也喊過「世界棒球之都」、「運動之都」，配合明年舉辦的東亞青年運動會，職棒中信兄弟主場在台中，高中排球、籃球聯賽也奪得佳績。

林也說過台中是「國際動漫之都」、「文創之都」、「花卉之都」；去年參加城市論壇時，也說台中是「新文化之都」，更要透過教育，讓台中成為「陶藝之都」。

國民黨市議員顏莉敏說，台中市喊出這麼多的「ＯＯ之都」有哪一個被市民廣泛認可，被世界週知？比較擔心林佳龍把台中變成「舉債之都」。

其實，不是只有林佳龍，前市長胡志強在2013年時，也曾被網友列出有「10都」的口號，議會也曾被綠營民代批評。而對照強、龍兩人的台中10都，共同的交集是「棒球之都」、「花都」、「創意之都」。

東海大學政治系副教授陳建仁說，地方首長的「ＯＯ之都」很多都缺乏配套，只有口號，仔細檢視會發現與實際呈現大落差，市民無認同感。

陳建仁感嘆台灣還有一個現象，換首長、政黨輪替就換口號，導致「ＯＯ之都」政亡人匱，一個城市的特色是延續的，要市民有感、共同體認，不是政黨特色。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡說，「ＯＯ之都」代表施政願景，說得多也要做得到，否則會帶來不信任感，西方的城市特色是由下而上建立的，台灣口號太多了，變成廉價的行銷方法，由上而下去推銷，民眾無感，更不知如何參與。

台中市新聞局長卓冠廷表示，林佳龍喊出10個特色都是台中的特質，高雄是海港城，台中也有台中港；桃園是航空城，台中有清泉崗機場；台南是文化古都，台中舊城有「小京都」美譽，「ＯＯ之都」不是口號，而是展現台中「連結共好（Here to Connect）」的多元性、包容性。

林佳龍臉書貼文說，台中是「花卉之都」，今年底舉辦世界花博，是文心蘭、火鶴的重要產...
林佳龍臉書貼文說，台中是「花卉之都」，今年底舉辦世界花博，是文心蘭、火鶴的重要產地。圖／台中市新聞局提供
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台中市新聞局長卓冠廷表示，林佳龍喊出10個特色都是台中的特質，展現台中「連結共好...
台中市新聞局長卓冠廷表示，林佳龍喊出10個特色都是台中的特質，展現台中「連結共好（Here to Connect）」的多元性、包容性。記者喻文玟／攝影
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明年台中要舉辦東亞青年運動會，職棒中信兄弟主場也在台中，林佳龍喊出台中要成為「世...
明年台中要舉辦東亞青年運動會，職棒中信兄弟主場也在台中，林佳龍喊出台中要成為「世界棒球之都」、「運動之都」。圖／台中市新聞局提供
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