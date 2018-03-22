族人相照顧 信義鄉首座A級服務中心揭牌

2018-03-22 13:28 中央社 南投縣22日電



愚人之友基金會在南投縣信義鄉推動在地長期照顧，鄉內首座A級社區整合型服務中心今天揭牌，以在地人才服務當地長輩，實現在地老化，並提升長照需求者與照顧者生活品質。

愚人之友社會福利慈善事業基金會在南投縣推動長期照顧，原屬B級的信義鄉久美部落複合型服務中心今年升格為A級的社區整合型服務中心，今天在望美村久美教會舉行揭牌典禮，當地民眾歡喜共襄盛舉。

愚人之友基金會執行長李希昌表示，中心聘用當地符合專業資格的青年投入，擔任個案管理師、社區巡迴車司機、到宅沐浴車護理師、照顧服務員、居家服務督導員，以在地人才服務當地長輩，在偏鄉落實政府推動的長照2.0政策。

李希昌說，愚人之友基金會九二一地震後，陸續在信義鄉久美、地利、新鄉、人倫、豐丘成立原鄉在地老人日托關懷站，並透過教育訓練培育當地婦女，落實族人照顧族人服務模式。

李希昌表示，基金會接著發展當地照顧資源，招集族人並開始接受政府委託，辦理老人及身心障礙者居家服務，如身體沐浴、家務整理、關懷、陪伴就醫、復健等日常生活支援。

李希昌說，政府推動長照2.0，為增加信義鄉資源，愚人之友邀當地團體提出計畫，共同推動社區照顧ABC級，去年7月14日通過審核，成立久美部落複合型服務中心、南投縣原住民生活美學協會巷弄長照站、台灣基督長老教會望鄉教會巷弄長照站，展開社區整體照顧服務體系，久美據點今年升格A級中心。