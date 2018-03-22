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立委籲彰化海岸溼地認列國家重要溼地

2018-03-22 12:04聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

內政部營建署國家重要溼地評選小組在2009年，將彰化海岸溼地評定為國際級重要濕地，在濕地保育地畫設進程因國光石化開發案而遭到延宕，但國光石化已於2011年終止開發，但迄今甫公布的全國國土計畫草案當中，卻未見彰化海岸溼地被納入國家重要溼地範圍，立委洪宗熠與陳曼麗上午在立法院舉行記者會，呼籲盡速認列彰化海岸溼地為國家重要溼地。

立委洪宗熠（左二）與陳曼麗（右二）上午在立法院舉行記者會，呼籲盡速認列彰化海岸溼...
立委洪宗熠（左二）與陳曼麗（右二）上午在立法院舉行記者會，呼籲盡速認列彰化海岸溼地為國家重要溼地。記者高彬原／攝影
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