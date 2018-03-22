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不靠學測放眼國際 普台高中3學生考進美國知名學府

2018-03-22 07:57聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮普台高中學生邱禾瑄、蕭名彥和郭佩瑩近期陸續收到美國芝加哥大學、聖路易斯華盛頓大學、喬治亞理工學校、芝加哥藝術學院等知名學府錄取通知，甚至獲頒獎學金，不靠學測，升學成績一樣亮眼。

普台高中指出，邱禾瑄和蕭名彥兩人均同時錄取2間美國名校，前者將能前往全美排名第3的芝加哥大學和第18名的聖路易斯華盛頓大學，後者除同樣申請上聖路易斯華盛頓大學，也進了全美理工學院排名第3的喬治亞理工學校。

郭佩瑩則擁絕佳藝術設計天分，以創造性十足的作品集，且具強烈企圖心的個人簡歷，成功錄取全美藝術領域排名第2的芝加哥藝術學院視覺傳達設計系，也獲頒獎學金25000元美金，她表示，很期待在人文薈萃和經貿繁榮的芝加哥求學。

而邱為拓展全球視野很注重外語，她說，在TOEFL考試考出近120滿分的119分，高一選修法語當第二外語，已通過法語國家級檢定A1級，參與耶魯、哈佛模擬聯合國會議，曾赴斯里蘭卡當國際志工，去年因此獲「哈佛校友會書卷獎」。

錄取華大電機系和喬治亞土木系的蕭則是國際發明展的常勝軍，他說，高一時將保溫瓶改良成可攜式加熱器，再研發「無緣磁動發熱裝置」，而在日、韓、港等國發明展獲獎，因對科技與綠色能源有著濃厚興趣，未來他將往電機領域發展。

普台高中林秋惠說，因應全球化時代，校方將教育和國際接軌，取得哈佛大學書卷獎學校、大學先修課程學校、雅思考試合作學校、小托福考試合作學校等多項國際認證，學生因此更有機會錄取世界名校，而12年一貫教育則讓學習更完善。

普台高中邱禾瑄（右1）、蕭名彥（左2）和郭佩瑩（左3）錄取美國頂尖學府，開心與師...
普台高中邱禾瑄（右1）、蕭名彥（左2）和郭佩瑩（左3）錄取美國頂尖學府，開心與師長合影。圖／普台高中提供
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普台高中蕭名彥（左1）、邱禾瑄（右2）、郭佩瑩（右3）與校長林秋惠開心合影留念。...
普台高中蕭名彥（左1）、邱禾瑄（右2）、郭佩瑩（右3）與校長林秋惠開心合影留念。圖／普台高中提供
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普台高中蕭名彥（左1）、邱禾瑄（右2）、郭佩瑩（右3）與校長林秋惠開心合影留念。...
普台高中蕭名彥（左1）、邱禾瑄（右2）、郭佩瑩（右3）與校長林秋惠開心合影留念。圖／普台高中提供
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普台高中邱禾瑄（左）得知同時錄取芝加哥大學和華盛頓聖路易斯大學，開心與校長合照。...
普台高中邱禾瑄（左）得知同時錄取芝加哥大學和華盛頓聖路易斯大學，開心與校長合照。圖／普台高中提供
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普台高中邱禾瑄（右1）、蕭名彥（左2）和郭佩瑩（左3）錄取美國頂尖學府，開心與師...
普台高中邱禾瑄（右1）、蕭名彥（左2）和郭佩瑩（左3）錄取美國頂尖學府，開心與師長合影。圖／普台高中提供
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普台高中邱禾瑄（左2）同時錄取全美排名第3的芝加哥大學及第18的華盛頓聖路易斯大...
普台高中邱禾瑄（左2）同時錄取全美排名第3的芝加哥大學及第18的華盛頓聖路易斯大學。圖／普台高中提供
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普台高中邱禾瑄（左）得知同時錄取芝加哥大學和華盛頓聖路易斯大學，開心與校長合照。...
普台高中邱禾瑄（左）得知同時錄取芝加哥大學和華盛頓聖路易斯大學，開心與校長合照。圖／普台高中提供
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普台高中邱禾瑄（左2）同時錄取全美排名第3的芝加哥大學及第18的華盛頓聖路易斯大...
普台高中邱禾瑄（左2）同時錄取全美排名第3的芝加哥大學及第18的華盛頓聖路易斯大學。圖／普台高中提供
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芝加哥哈佛大學華盛頓
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