不靠學測放眼國際 普台高中3學生考進美國知名學府

2018-03-22 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮普台高中學生邱禾瑄、蕭名彥和郭佩瑩近期陸續收到美國芝加哥大學、聖路易斯華盛頓大學、喬治亞理工學校、芝加哥藝術學院等知名學府錄取通知，甚至獲頒獎學金，不靠學測，升學成績一樣亮眼。

普台高中指出，邱禾瑄和蕭名彥兩人均同時錄取2間美國名校，前者將能前往全美排名第3的芝加哥大學和第18名的聖路易斯華盛頓大學，後者除同樣申請上聖路易斯華盛頓大學，也進了全美理工學院排名第3的喬治亞理工學校。

郭佩瑩則擁絕佳藝術設計天分，以創造性十足的作品集，且具強烈企圖心的個人簡歷，成功錄取全美藝術領域排名第2的芝加哥藝術學院視覺傳達設計系，也獲頒獎學金25000元美金，她表示，很期待在人文薈萃和經貿繁榮的芝加哥求學。

而邱為拓展全球視野很注重外語，她說，在TOEFL考試考出近120滿分的119分，高一選修法語當第二外語，已通過法語國家級檢定A1級，參與耶魯、哈佛模擬聯合國會議，曾赴斯里蘭卡當國際志工，去年因此獲「哈佛校友會書卷獎」。

錄取華大電機系和喬治亞土木系的蕭則是國際發明展的常勝軍，他說，高一時將保溫瓶改良成可攜式加熱器，再研發「無緣磁動發熱裝置」，而在日、韓、港等國發明展獲獎，因對科技與綠色能源有著濃厚興趣，未來他將往電機領域發展。