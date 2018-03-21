台中綠營初選老將個個苦瓜臉 初選民調沒優待陷苦戰

2018-03-21 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



民進黨台中市議員初選，4月16日登場，有8個選區辦理初選民調。面對新人挑戰，爭取連任的議員個個高喊「苦戰」，把初選當正式選戰，宣傳車、看板、網路宣傳全出籠，不敢掉以輕心。

民進黨定4月16日至20日辦理民調作業，完成後，隔天中午即開封民調結果並對外公布。

民進黨台中市議員初選，共44人登記，爭取35席提名；共有8個選區，包括第4（后里、豐原區）、6（西屯區）、8（北屯區）、9（北區）、10（中、西區）、11（東、南區）、12（太平區）及13（大里、霧峰區）選區，須透過民調來決定提名人選。

各選區戰況激烈，例如東、南區現任市議員邱素貞，后里、豐原區的翁美春、西屯區的陳淑華等人，沒有女性保障名額的優勢都須參加初選。

北屯區邁向5連任的曾朝榮，每天的服務案件近20件，忙得人仰馬翻，相對投入初選的準備時間較少；至於中、西區的江肇國，不僅也要初選，還要禮讓20%給新人，他高喊「苦戰」。

邱素貞、陳淑華、翁美春表示，相較國民黨市議員提名辦法中納入現任保障條款，民進黨的初選沒有現任優勢可言、沒有現任保障，女性參選激烈，不存在婦女保障，考驗平時耕耘基層的功力，希望以服務口碑與建設成績，獲得選民青睞。