年輕侍酒師菁英賽奪冠 她獲國際頂尖大師讚專業

2018-03-19 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



高級餐廳中貼身替客人推選酒類、服務的「侍酒師」，薪水是一般服務生2至3倍，吸引不少餐飲系學生嚮往，龍華科大觀光系學生游茹珺在上周六舉辦的「2018 AWI-TAIWAN 第六屆全國校際盃年輕侍酒師菁英賽」，以親切、專業態度奪冠，擔任評審的國際侍酒大師也對她讚譽有加。

今年賽事邀請全球第60位國際侍酒大師 Master Sommelier-Mr. Darius Allyn在總決賽擔任總裁判長，24位選手必須在決賽第一回合5分鐘內完成侍酒服務，最後選出分數前4名晉級總決賽。

龍華科大觀光系游茹珺、任詠聖搶下決賽門票後，各以6分鐘時間完成氣泡酒、紅酒服務，最後評審全程以英文提問，10個考題抱括葡萄酒品種、種植及產區等專業知識，考驗大家臨場反應，透過搶答說出推薦客人酒類適合餐點的理由。

其中，游茹珺表現優異奪冠、任詠聖獲殿軍，指導老師謝美婷則說，2人都是首度參加侍酒師競賽，靠努力勤練技巧、學習葡萄酒知識，未來有也有興趣朝專業侍酒師邁進；審判長Mr. Darius Allyn也說，游茹珺親切態度令他印象深刻，應答、服務都具有專業水準。

謝美婷指出，國內侍酒師執照分為初、中，高3級，由台灣亞洲葡萄酒學會代理舉辦認證，除了得練就專業服務技巧，英文溝通能力也是重點，當取得高階資格後就能到英國相關體系繼續考試，最後獲得頂尖證照才能成為國際侍酒大師。