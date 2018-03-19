學者踢爆台中火葬場戴奧辛暴增19倍？ 市府：合規定

2018-03-19 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市東海火葬場近來因擴建議題，引發當地居民、民代抗議。市議員何文海今開記者會，邀逢甲大學環境科學系教授梁正中出席，梁指出「台中市文山焚化廠周圍環境監測及風險評估報告」，台中火葬場排放的戴奧辛指數逐年增加，從96年的0.011（每立方公尺飛克國際當量毒性）至106年增加為0.215（每立方公尺飛克國際當量毒性），暴增19.5倍。

逢甲教授梁正中今天出席議員何文海記者會，梁正中指出，監測小組從96年起在中科、文山國小以及追分派出所設置監測站，發現台中火葬場排放的戴奧辛指數明顯增加。

中科監測站所測得數據，96年戴奧辛的全年平均值是0.017至106年全年平均值增加為0.237（FG-ITEQ/M3每立方公尺飛克國際當量毒性），增加14.1倍。而文山監測站所測得的數據，則是從96年的0.011（每立方公尺飛克國際當量毒性）至106年增加為0.215（每立方公尺飛克國際當量毒性），暴增19.5倍。

市府民政局表示，台中市火化場的火化爐均有配置空氣汙染防制設備，每一排放管道已依規定設置相應的檢測平台，取樣檢測需委託合格的檢測廠商取樣、並送專業檢測機構檢測分析，每年空汙(戴奧辛)檢測結果均符合環保法規規定。

藍綠議員針對東海火葬場有意見，生命禮儀管理處6日舉行「東海殯儀館殯葬設施擴建說明會」時，市議員黃馨慧、楊正中與近百名里民到場舉白布條抗議，高喊「反對違法擴建、遷移火葬場」，憂心更新變擴建。民進黨議員何文海今則要求市針對戴奧辛指數暴增，全面檢討及改善火葬場的空氣汙染防制設備，他建議市府應擬定火葬場未來遷移評估計畫。

民政局指出，市府對於東海火化場已有整體改善規劃，包括提升交通動線、停車量體等；也評估以今年度預算改善火化爐空氣汙染防制設備，並增購集塵器濾袋，將濾袋更換頻率由每年1次增為2次。希望改善當地汙染困擾，也兼顧治喪民眾民生需求，提供更優質殯葬服務。