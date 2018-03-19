學者踢爆台中火葬場戴奧辛暴增19倍？ 市府：合規定
台中市東海火葬場近來因擴建議題，引發當地居民、民代抗議。市議員何文海今開記者會，邀逢甲大學環境科學系教授梁正中出席，梁指出「台中市文山焚化廠周圍環境監測及風險評估報告」，台中火葬場排放的戴奧辛指數逐年增加，從96年的0.011（每立方公尺飛克國際當量毒性）至106年增加為0.215（每立方公尺飛克國際當量毒性），暴增19.5倍。
逢甲教授梁正中今天出席議員何文海記者會，梁正中指出，監測小組從96年起在中科、文山國小以及追分派出所設置監測站，發現台中火葬場排放的戴奧辛指數明顯增加。
中科監測站所測得數據，96年戴奧辛的全年平均值是0.017至106年全年平均值增加為0.237（FG-ITEQ/M3每立方公尺飛克國際當量毒性），增加14.1倍。而文山監測站所測得的數據，則是從96年的0.011（每立方公尺飛克國際當量毒性）至106年增加為0.215（每立方公尺飛克國際當量毒性），暴增19.5倍。
市府民政局表示，台中市火化場的火化爐均有配置空氣汙染防制設備，每一排放管道已依規定設置相應的檢測平台，取樣檢測需委託合格的檢測廠商取樣、並送專業檢測機構檢測分析，每年空汙(戴奧辛)檢測結果均符合環保法規規定。
藍綠議員針對東海火葬場有意見，生命禮儀管理處6日舉行「東海殯儀館殯葬設施擴建說明會」時，市議員黃馨慧、楊正中與近百名里民到場舉白布條抗議，高喊「反對違法擴建、遷移火葬場」，憂心更新變擴建。民進黨議員何文海今則要求市針對戴奧辛指數暴增，全面檢討及改善火葬場的空氣汙染防制設備，他建議市府應擬定火葬場未來遷移評估計畫。
民政局指出，市府對於東海火化場已有整體改善規劃，包括提升交通動線、停車量體等；也評估以今年度預算改善火化爐空氣汙染防制設備，並增購集塵器濾袋，將濾袋更換頻率由每年1次增為2次。希望改善當地汙染困擾，也兼顧治喪民眾民生需求，提供更優質殯葬服務。
何文海強烈建議市府第一要務應加強台中市火葬場的空氣汙染防制設備，現行空氣汙染防制設備的功效必須全盤檢討，提高火葬場煙道監測頻率，環保局應將監測數據放置網路上供民眾參考。
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