沒錢建設？ 台中建議提高新直轄市舉債額度

2018-03-19 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市財政局今早在市政會議報告台中市財政能力，財政局長林顯傾建議，中央應修改公債法，提高台中市等新興直轄市的舉債額度，以因應建設需求。台中市長林佳龍說，台中財政穩健，但不能一味追求存款增加，也要適度投資。

台中市建議的修改方案，考量台北市發展已趨成熟，建議降低台北市舉債額度，再分配給其他五都；不過公債額度分配涉及中央權責，最後市府並未公開這項建議。

台中市自99年升格為直轄市，前市長胡志強也曾呼籲修改公債法，提高台中市舉債額度，林佳龍今並未直接開口，但財政局報告呼籲中央修法調整債限。

依公債法規定，六都舉債總額為全國GDP的7.65%，107年分配情形台北市佔2.49%、高雄市1.82%、新北市1%，台中市、台南市與桃園市都不到1%。

市府內部規劃，擬建議中央調降台北債限，再分配給其餘五都；若依此方案，台北債限將減少685億元，桃園、台中、台南舉債總額增加171億，高雄、新北增加86億元。不過這項調整建議僅限市府內部參考，並未在會議公布。

台中市財政局表示，台中市財政穩健，從104年起，每年編列的賒借收入（舉債）分別為209億、213億、217億，但實際僅借款85億、123億、113億，舉債空間還有396億元。

林顯傾說，台中市民人均負債為六都第二低，到106年底為止，台中市人均債務3.15萬元，僅高於桃園市1.03萬元，優於高雄市8.97萬元、台北市3.9萬元、台南市3.46萬元、新北市3.39萬元。

市府強調，台中處於建設階段，目前舉債上限為1489億元，比起台北市4263億元、高雄市3116億元，明顯偏低許多，公債法對台中並不公平，希望中央修正六都舉債上限額度分配，以落實均衡發展。