台中虐兒幼兒園5家有4家甲等 時力轟：家長要信誰？

2018-03-18 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



時代力量北屯區議員參選人許皓甯、南屯區參選人吳佩芸批市府的幼兒園評鑑制度，全部甲等，毫無鑑別度。圖／時代力量台中黨部提供 分享 facebook

台中市托嬰中心多次傳出虐嬰事件，時代力量台中市市議員參選人許皓甯、吳佩芸指出，從歷年資料顯示，全市托嬰中心目前的評鑑成績都是「甲等」，但仍傳出虐嬰事件，鑑別度何在？另質疑全市137家提供0-2歲嬰幼兒托育的托嬰中心，僅3名人員負責稽查，人力明顯不足。台中市社會局則表示，全面落實管理機制並力促全面加裝監視器，讓家長更安心。

北屯區市議員參選人許皓甯說，各機構3年僅接受1次評鑑，目前市府網站可找到的僅「104-105年度托嬰中心評鑑成績」，成績除了「等第」二字全無其他資料，且全市托嬰中心成績都為「甲等」。「三年多來，台中出事的五家托嬰中心，同時期評鑑成績都是甲等。評鑑成績沒有鑑別度，意義何在？家長無所適從，還能相信市府嗎？」另網站資訊不友善，他說市府自詡為開放政府，還有漫漫長路要走。

有關托育業者評鑑，社會局指出，依據法令，托育中心3年必須評鑑一次，但台中市採行連續兩年評鑑一次，強化評鑑密度。每年不定期聯合稽查，同時委託大專院校幼兒教育專業單位訪視輔導並依法評鑑，密度不但比中央規定更高，指標也透明公開，結果也都公布於社會局網站。

南屯區參選人吳佩芸則關心托嬰中心托育人員的勞動條件，她說「據了解，具有保母證照資格的員工，在托嬰中心的薪資僅25-26K起跳，工時12-13小時是常態，我們要如何期待這樣的勞動條件能留住品質優良的員工？托育是專業職務，不該如此廉價！」

目前台中只有4家公立托嬰中心，年輕家庭將嬰幼兒送到私托已是沈重負擔，但花了大把金錢、上網查了評鑑成績與網路評價，仍無法心安。吳佩芸說，家長要找到放心的托嬰中心或保母，有錢不一定辦得到，更遑論沒有錢的人。她表示，台中市下正在擬定托嬰中心管理自治條例，是否可提出一個有效、且合乎新時代的條例，民代須強力監督。