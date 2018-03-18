親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李敖病逝 兒子：不舉辦告別式、追思會 一切從簡

二林陳家百人祭祖 10歲童懷抱2歲叔公

2018-03-18 15:28聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣二林鎮草湖庄陳姓家族清乾隆時代就從泉州到台灣定居，到今年已滿250周年，陳家今天號召六到十代親友百多人齊聚芳苑伯嬤堂祭祖，有十歲的第十代小朋友還抱著二歲的第八代「叔公」，前埤頭國中校長陳燦熀說他的國小同班同學也得叫他叔公，趣味十足。

「快來跟叔公問好！」今天陳姓家族宗親在清明節前齊聚熱鬧滾滾，認親活動也格外親切，陳燦熀說，族人散居各地，很多宗親都已不相識，今年為了紀念先祖來台250周年，特別透過臉書和line相認宗族人，大家一起大團圓。

陳燦熀說，陳家先祖是在大陸泉州鑾井堂第十六代燿綿、燿顯、燿猛三兄弟在清乾隆33年，西元1768年渡海來台，定居於二林上堡草湖庄，為來台第一代。

陳家輩份依金水木火土偏旁編排，為子孫起名，依序為「錫洪植燿圻錦添榜熀墀鐶洞格煜坦鑑泉啓煐堳」，陳燦熀說，像他就是來台第六代，陳家子孫散居世界各地，若要知道輩分問是何字輩就知道。

其中藝人陳漢典也是草湖陳家人，是第九代洞字輩，原本今天也要回鄉祭祖，他高齡九十的祖母說，漢典因工作臨時要到大陸上海，才未出席，不少遠到而來的親友說原本小朋友還說要來跟漢典要簽名，覺得有點失望，只好期待下次祭祖再相會了。

彰化二林草湖庄陳姓家族清乾隆時代就從泉州到台灣定居，到今年已滿250周年，陳家今...
彰化二林草湖庄陳姓家族清乾隆時代就從泉州到台灣定居，到今年已滿250周年，陳家今天號召六到十代親友百人齊聚芳苑伯嬤堂祭祖，十歲的第十代小朋友還抱抱二歲的第八代「叔公」。記者林宛諭／攝影
分享
彰化二林草湖庄陳姓家族清乾隆時代就從泉州到台灣定居，到今年已滿250周年，陳家今...
彰化二林草湖庄陳姓家族清乾隆時代就從泉州到台灣定居，到今年已滿250周年，陳家今天號召六到十代親友百人齊聚芳苑伯嬤堂祭祖。記者林宛諭／攝影
分享

清明節
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

台中虐兒幼兒園5家有4家甲等 時力轟：家長要信誰？

2018-03-18 15:35

彰化鹿港龍王祭 擲筊5月26日登場

2018-03-18 14:41

台中市第一處社宅交屋 10人放棄備取戶有機會

2018-03-18 14:21

台中警宣導交通安全 民眾排隊想買這款哈雷警車

2018-03-18 13:40

扶輪社3462地區行公益 教新住之子認同媽媽家鄉

2018-03-18 13:36

兒時學畫受挫她投入偏鄉教美學14年

2018-03-18 10:06

鹿港溪臭水溝有救了 35億元挽救「母親河」

2018-03-18 09:45

卡麗多莉郵輪今抵台中港 今年首艘靠港國際郵輪

2018-03-18 09:37

碰上921 「圓夢大師」教開咖啡店

2018-03-18 00:32

高麗菜20元 4千顆半小時採光

2018-03-18 00:31

烘咖啡豆上網賣 外快每月3萬

2018-03-18 00:29

又傳石虎被夾傷

2018-03-18 00:26

「土地公測速」提醒 山道飆車減速

2018-03-18 00:26

「台中學」探索冒險課 內向女克服懼高

2018-03-18 00:21

「台中學」跨校選修課 文史、地理最夯

2018-03-18 00:15

環團籲拆石岡壩 水利署：暫不可行

2018-03-18 00:15

昔半工半讀圓繪畫夢 今助偏鄉童圓繪畫夢

2018-03-17 23:56

「優遊台中學」什麼課最夯？

2018-03-17 19:21

拆石岡壩沒有替代方案？保育聯盟反駁中水局

2018-03-17 17:02

老菸槍戒菸胸悶 檢查竟是心肌梗塞

2018-03-17 17:00

少燒金紙放鞭炮 彰化宗教界倡儀改變信仰文化

2018-03-17 16:16

磐石會長交接 副總統：解決投資五缺法令鬆綁

2018-03-17 16:15

鹿港鎮長初選藍營四搶一 鎮民代表許志宏勝出

2018-03-17 12:28

眼科醫師對決環保醫師？ 前彰化市長陳杰挺黃尊新

2018-03-17 12:28

水保育聯盟呼籲拆除石岡壩 水利署：無替代方案不能拆

2018-03-17 12:09

拔菜真過癮！ 高麗菜一顆20元搶成一團

2018-03-17 10:05

烏牛欄之役71周年 獨派憑弔追思喊建國

2018-03-17 08:12

台灣地形、花博LOGO 外埔學童種下希望之苗

2018-03-17 08:05

寒流、雨量巧妙搭配 國姓枇杷質量大幅提升

2018-03-17 08:05

2層樓高「巨人手臂」爆筋掙扎 台中魔幻景點好詭異

2018-02-22 01:13
看更多

熱門文章

影／龍紋身的海岸線？外埔石滬空照驚奇

2018-03-17 20:47

意在言外？縣長提名後 陳金德：阻止宜蘭掉入黑暗深淵

2018-03-17 19:19

八仙塵爆女孩陳寧出新書 侯友宜讚「永不放棄」

2018-03-17 21:21

深澳燃煤電廠搶過關原因？侯友宜懷疑是...

2018-03-17 16:36

影／瑞里紫藤花開 賞花人潮多到塞車

2018-03-17 17:31

基隆世界奇觀！老鷹不抓小雞小鳥 只愛吃內臟

2018-03-18 10:00

3月黃花瘋市集 嘉市府前專員轉行賣化妝品

2018-03-17 20:02

政府幫忙存27萬的福利 單親媽隨手丟了

2018-03-18 07:56

卡麗多莉郵輪今抵台中港 今年首艘靠港國際郵輪

2018-03-18 09:37

「優遊台中學」什麼課最夯？

2018-03-17 19:21

另類「紫爆」浪漫馬纓丹 130縣道薑麻園綿延4公里

2018-03-18 08:55

高雄捷運、公車、公共腳踏車組合票 優惠低到672元

2018-03-18 07:27

賴清德要甘神父回美國遇到川普 說自己是台灣人

2018-03-17 20:00

網美快來！2018大溪豆干節 穿浴衣遊走大溪老街

2018-03-17 16:31

全國啦啦隊錦標賽桃園奪5冠 治平高中包辦3金

2018-03-17 17:44

改善低薪問題 勞動部長：推最低工資法

2018-03-17 18:30

台灣國際遊艇展揭幕2天賣出9艘 成交額近3億

2018-03-17 17:37

名嘴爆柯市府頻找吃飯 柯文哲：發言人找的

2018-03-17 16:34

草地音樂會「愛是你愛是我」 情侶愛心框放閃玩親親

2018-03-17 20:21

影／石滬重生 後龍外埔將復舊石滬

2018-03-17 22:47

仕安第一個經濟自主社區 賴揆：全台推動　

2018-03-17 20:22

華碩執行長捐3000萬 成立教育基金

2018-03-17 19:53

拆石岡壩沒有替代方案？保育聯盟反駁中水局

2018-03-17 17:02

高雄草地音樂會 情侶「玩親親」

2018-03-17 23:37

新北天元宮賞櫻 花開富「粿」GO

2018-03-17 23:28

叫阮第一名╱代工鳳梨酥 自創品牌打出名號

2018-03-18 00:12

少燒金紙放鞭炮 彰化宗教界倡儀改變信仰文化

2018-03-17 16:16

老菸槍戒菸胸悶 檢查竟是心肌梗塞

2018-03-17 17:00

白河木棉花道吸客 台南推觀光單車

2018-03-18 09:45

鹿港溪臭水溝有救了 35億元挽救「母親河」

2018-03-18 09:45

磐石會長交接 副總統：解決投資五缺法令鬆綁

2018-03-17 16:15

南島族群浪漫夢幻婚禮 日籍新人感動紅了眼

2018-03-17 17:40

食福添好運 桃園市8宮廟同慶伯公誕辰

2018-03-18 14:22

會考報名截止 台北考區23201應屆生

2018-03-17 18:59

豆渣也能再利用 桃園至善高中製湯圓、茶食

2018-03-18 07:23

賴神與議長賴美惠母子 都稱黃偉哲未來市長

2018-03-17 19:32

高麗菜20元 4千顆半小時採光

2018-03-18 00:31

高雄飲用水質 全台最糟？

2018-03-17 23:13

課堂直送！培訓滑雪人才 校方送學生到日本滑雪考察

2018-03-17 18:55

林管處植樹活動 涂醒哲、蕭淑麗對樹各有見解

2018-03-17 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top