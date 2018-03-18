二林陳家百人祭祖 10歲童懷抱2歲叔公

2018-03-18 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣二林鎮草湖庄陳姓家族清乾隆時代就從泉州到台灣定居，到今年已滿250周年，陳家今天號召六到十代親友百多人齊聚芳苑伯嬤堂祭祖，有十歲的第十代小朋友還抱著二歲的第八代「叔公」，前埤頭國中校長陳燦熀說他的國小同班同學也得叫他叔公，趣味十足。

「快來跟叔公問好！」今天陳姓家族宗親在清明節前齊聚熱鬧滾滾，認親活動也格外親切，陳燦熀說，族人散居各地，很多宗親都已不相識，今年為了紀念先祖來台250周年，特別透過臉書和line相認宗族人，大家一起大團圓。

陳燦熀說，陳家先祖是在大陸泉州鑾井堂第十六代燿綿、燿顯、燿猛三兄弟在清乾隆33年，西元1768年渡海來台，定居於二林上堡草湖庄，為來台第一代。

陳家輩份依金水木火土偏旁編排，為子孫起名，依序為「錫洪植燿圻錦添榜熀墀鐶洞格煜坦鑑泉啓煐堳」，陳燦熀說，像他就是來台第六代，陳家子孫散居世界各地，若要知道輩分問是何字輩就知道。