鹿港溪臭水溝有救了 35億元挽救「母親河」

2018-03-18 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



鹿港溪長期累積家戶及工廠廢水造成汙染，因沒有流動水源流入，昔日千帆入港風光變成一條臭水溝，彰化縣政府推動「鹿港國家歷史風景區」，鹿港溪再現規劃去年獲得中央約35億元經費支持，工程陸續發包，縣府昨天舉行動土儀式，預計明年底打造完成景觀綠帶、親水廊道等水質淨化處理。

鹿港溪再現計畫分為水質淨化改善、鹿港溪排水護岸及水岸環境營造與鹿港福興汙水下水道，彰化縣政府水資處長陳詔慶指出，鹿港溪蛻變的關鍵除了設置汙水截流處理，還要引進中興排水、橋頭二排、員林大排水源透過上游閒置公地施設礫間處理，以礫石吸附與沉澱後每日注入鹿港溪6000噸作為日常水源，也要沿著復興南路營造1.5公里水岸，6公頃綠地。

中央前年底宣布投注6年60億打造鹿港國家歷史風景區，縣府舉行公聽會、相關會勘及檢討會約60多場次，並徵收約1公頃土地，鹿港溪是鹿港發展的起源，水利署過去曾補助整治河川改善淹水，但環境仍待改善，居民期待母親河「舊鹿港溪」風華再現，縣府目前工程陸續發包，水質淨化處理將在108年完工，鹿港水資源回收中心與鹿港溪護岸與景觀營造預計109年完工。