卡麗多莉郵輪今抵台中港 今年首艘靠港國際郵輪

2018-03-18 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



台中海線最近觀光資源增加，受到國內外旅遊團的重視，繼去年迎來亞洲最大郵輪海洋贊禮號停靠台中港，港方表示今年申請泊靠的國際觀光郵輪已有5艘，今天清晨，將迎來今年第一艘頂級豪華郵輪「卡麗多莉號」，將以環島及跳島的方式旅遊台灣，開拓國際郵輪來台旅遊新模式。

台中港務分公司表示，「卡麗多莉號」首度開闢由歐洲經台灣到日本的fly cruise航線，靠泊台灣港口包括基隆港、台中港、金門水頭港、馬公港、安平港、台東富岡漁港及花蓮港等，結束台灣行程後，航線將轉往日本。

4200噸的「卡麗多莉號」郵輪，船長90.6公尺，可搭載旅客114人，屬於小型精緻郵輪，是該輪首次造訪台中港，今天上午8時15分靠泊台中港18號碼頭，預計下午6時離港，此行雖只載運旅客92人，但旅客下船後將搭乘遊覽車，前往日月潭及中台禪寺等景點參觀，除感受中台灣自然美景與體驗在地人文風情外，並品嚐特色美食。