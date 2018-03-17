家扶兒童感恩音樂會 給孩子被看見機會

2018-03-17 19:36 中央社 台中17日電



家扶基金會扶助的弱勢孩童學習資源較不充足，有些孩子擁有天賦卻少有機會被「看見」，家扶基金會今晚在台中市中山堂舉辦感恩音樂會，希望讓這些孩子有展現天賦的舞台和機會。

家扶基金會晚間在台中市中山堂舉辦「看見～家扶兒童感恩音樂會」，家扶基金會於全國各地共有53支兒童才藝隊，為提升孩童自信，透過一連串海選方式，徵選出這次的表演團體，除讓兒童展現自我，更透過邀請藝人與孩子配對式演出，提供兒童一個示範性角色與楷模，以增加兒童對學習才藝的認同與熱忱。

「我要成為馬友友」，這是12歲的小星星（化名）對自己的期許。小星星擁有非常豐富的表演經驗，曾在多次音樂大賽中得獎，小小年紀的他，站上舞台上拉大提琴的那一刻台風穩健、眼神專注無比，讓人非常驚訝，他說，很享受每一次拉琴的機會，希望以後也可以透過表演，幫助更多的人。

「我真的很喜歡拉大提琴，但是剛開始很多人都會跟我說我怎麼可以學大提琴，這個很貴，可是我真的很喜歡。」小星星的爸爸因為罹患腦瘤影響腦部功能，社會化能力愈來愈退化，還有一名多重障礙的哥哥，一家五口都靠媽媽打零工的微薄收入維持及負起照顧重責。

家扶基金會表示，社會上普遍認為弱勢家庭的孩子不應該學習才藝，但是小星星在家扶社工員及學校老師的幫忙下，可以有機會學琴，每當假日許多孩子出去玩的時後，小星星則是背起得來不易的大提琴（這一把琴是剛好同學的姐姐要換琴，媽媽用很便宜的金額為他購入），前往老師家學習，雖然有時候也會彈錯或是跟不上節奏，但是他仍然會每天在家努力練習。

來自台南街舞團的鄭小妹妹說，小的時候非常害羞，不敢面對人群，加入街舞團後，遇到一群志同道合的朋友一起練習，漸漸開始有了自信，也敢挑戰不一樣的事情。

家扶基金會表示，今晚不只是一個單純的音樂會，這是一個讓孩子的努力能被「看見」的舞台，舞台上孩子們將生活中的艱辛與不足，轉化成茁壯的養分，展現自信與光芒，觀眾的掌聲將成為增加孩子自信最重要的來源。